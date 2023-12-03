Son dakika haberleri: Beşiktaş, Ankaragücü deplasmanında! Zorlu maçta 11’ler belli oldu...

Ligde inişli çıkışlı bir grafik sergileyen başkent ekibi, geçen hafta deplasmanda Gaziantep FK'yı 1-0'la geçti. Emre Belözoğlu yönetimindeki sarı-lacivertliler, 16 puanla 12. sırada bulunuyor.

Rıza Çalımbay yönetimindeki ligdeki iki maçını da kazanan ancak hafta içi UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Belçika ekibi Club Brugge karşısında seyircisinin önünde 5-0'lık farklı skorlu bir yenilgi alan Beşiktaş ise 25 puanla 3. sırada yer alıyor.