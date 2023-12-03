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Giriş Tarihi: 3.12.2023 17:57 Son Güncelleme: 3.12.2023 18:02

Son dakika haberleri: Beşiktaş, Ankaragücü deplasmanında! Zorlu maçta 11'ler belli oldu...

Son dakika haberleri: Beşiktaş, Ankaragücü deplasmanında! Zorlu maçta 11’ler belli oldu...

Son dakika haberleri... MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Beşiktaş'la karşılaşacak. Eryaman Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Karşılaşmanın tüm detayları ve canlı anlatımı haberimizde...

Ligde inişli çıkışlı bir grafik sergileyen başkent ekibi, geçen hafta deplasmanda Gaziantep FK'yı 1-0'la geçti. Emre Belözoğlu yönetimindeki sarı-lacivertliler, 16 puanla 12. sırada bulunuyor.

Rıza Çalımbay yönetimindeki ligdeki iki maçını da kazanan ancak hafta içi UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Belçika ekibi Club Brugge karşısında seyircisinin önünde 5-0'lık farklı skorlu bir yenilgi alan Beşiktaş ise 25 puanla 3. sırada yer alıyor.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

ANKARAGÜCÜ: Bahadır, Atakan, Mert, Mujakic, Alper, Efkan, Kaan, Cephas, Pedrinho, Morutan, Sowe.

BEŞİKTAŞ: Mert, Onur, Necip, Colley, Umut, Hadziahmetovic, Salih, Gedson, Bakhtiyor, Muleka, Aboubakar.

MKE Ankaragücü'nde sarı kart cezalısı olan Sırp stoper Uros Radakovic, Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek.

MKE ANKARAGÜCÜ'NÜN YAKLAŞIK 13 YILLIK HASRETİ

MKE Ankaragücü, Beşiktaş'ı yaklaşık 13 yıldır yenemiyor. Rakibi karşısındaki Süper Lig'deki son galibiyetini 13 Şubat 2011'de 1-0'lık skorla alan başkent ekibi, daha sonraki 10 lig maçında 3 beraberlik, 7 yenilgi yaşadı.

Sarı-lacivertliler, yarın kazanarak rakibi karşısındaki Şubat 2011'den bu yana süren galibiyet hasretine son vermek istiyor.

MAÇ KAPALI GİŞE, BEŞİKTAŞ TARAFTARI UZUN YILLAR SONRA BAŞKENT DEPLASMANINDA

Maçın bütün biletleri satılırken, Beşiktaş taraftarı da uzun yıllar sonra MKE Ankaragücü deplasmanında tribünde yer alacak.

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın "Beşiktaş taraftarlarını stadyumumuzda görmek istiyor ve davet ediyoruz." açıklamasından sonra İl Spor Güvenlik Kurulunun da kararıyla konuk ekip taraftarlarının Eryaman Stadı'nda yer alması kesinleşti.

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Son dakika haberleri: Beşiktaş, Ankaragücü deplasmanında! Zorlu maçta 11'ler belli oldu...
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