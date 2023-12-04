Son dakika Fenerbahçe haberi: Fred ile İsmail Kartal görüştü! "Oynat beni hocam"

Fred'in forma giymediği 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 yenilgi alan Fenerbahçe, Sivasspor karşısında kötü gidişe son vermek istiyor. Teknik direktör İsmail Kartal, 19'da 19 galibiyet serisini elde ederken Ferdi, Fred ve Tadic'le atakları olgunlaştırıp, küçük üçgenlerle rakiplere tehlike oluşturmuştu. Karagümrük karşısında stadı sekerek terk eden, Nordsjaelland deplasmanında dinlendirilen Ferdi, hocasıyla görüşüp forma istedi. Kartal'ın, Sivasspor'a karşı bu üç futbolcu üzerinden oyun planını kurması bekleniyor.



INTER DE LİSTEYE GİRDİ



Fenerbahçe'de bu sezon 19 resmi maçta 1623 dakika sahada kalan, 1 gol-3 asistle oynayan Ferdi'yi Borussia Dortmund, Napoli, Ajax ve Arsenal'in ardından İnter de takibe aldı. Serbest kalma maddesi bulunmayan 24 yaşındaki sol beki ocak ayında satmayı düşünmeyen sarı-lacivertli yönetim, Ferdi'nin EURO 2024'teki performansını da göz önüne alarak fiyat belirleyecek. Şu an için minimum rakam 20 milyon Euro.



KESKİN VİRAJ



Konferans Ligi'nde Nordsjaelland'a 6-1 yenilerek bu sezonun en farklı mağlubiyetini yaşayan Fenerbahçe, Sivasspor karşısına kendini taraftarına affettirmek, liderlik yarışını sürdürmek ve gelecek hafta oynayacağı Beşiktaş derbisine moralle gitmek istiyor. Son 3 maçta galibiyet alamayan Yiğidolar ise zirve mücadelesi veren Adana Demir (1-1) ve Trabzonspor'un (3-3) ardından Fenerbahçe'den de puan almayı hedefliyor. Rakip takımda Koita sakat. Ev sahibi ekipte de Serdar Aziz, Mert Hakan, Becao ve Zajc yok.



'ATAMA YÖNTEMİYLE MESAJ VERİYORLAR'



F.Bahçe kulübü, yapılan hakem atamalarına tepki gösterdi. Sarılacivertlilerin genel sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, F.Bahçe- Karagümrük mücadelesinde görev yapan hakemlerin kötü performans sergilediğini ve hem orta (Arda Kardeşler) hem de VAR hakeminin (Hüseyin Göçek) daha sonra görev almadığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Pendikspor-G.Saray maçındaki fahiş hakem hatalarına rağmen müsabakanın VAR hakemi Mustafa Öğretmenoğlu, Trabzonspor-Pendikspor maçında AVAR hakemi olarak görev almıştır. Bu atama, kamuoyu tarafından sorgulanmaktadır. Bu yaşananlar, 'atama yöntemi ile hakemlere mesaj verme' sorununun en son örneği olmuştur."