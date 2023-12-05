Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Manchester United'dan eleştirel haber yapan bazı gazetecilere ambargo
Giriş Tarihi: 5.12.2023 16:29

Manchester United'dan eleştirel haber yapan bazı gazetecilere ambargo

AA
Manchester United’dan eleştirel haber yapan bazı gazetecilere ambargo

Manchester United, teknik direktör Erik ten Hag hakkındaki eleştirel haberleri nedeniyle bazı gazetecileri bugünkü basın toplantısına almadı.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Hollandalı teknik adamın yarın oynanacak Chelsea maçı öncesinde düzenlediği basın toplantısına, Sky Sports, Daily Mirror, ESPN ve MEN'in muhabirleri giremedi. Manchester ekibi, "bazı haber kuruluşlarına karşı beğenmedikleri haberler yaptıkları için değil, yorum yapma ya da itiraz etme fırsatı vermek adına kulüple temas kurmadıkları için harekete geçildiğini" doğruladı.

Kulübün açıklamasında, "Bunun savunulması gereken önemli bir ilke olduğuna inanıyoruz. Birlikte çalışma şeklimizin yeniden düzenlenmesine yol açmasını umuyoruz" ifadesi kullanıldı. Kararın iletişim direktörü Andrew Ward tarafından alındığı iddia edilirken, yasağın sadece bugünkü toplantıyı mı kapsayıp kapsamadığı bilinmiyor.

Son günlerde çıkan haberlerde, alınan kötü sonuçların ardından Manchester Unitedlı futbolcuların teknik direktör Ten Hag'a inançlarını kaybettiği ileri sürülmüştü.

Galatasaray ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde aynı grupta yer alan Manchester United, 4 puanla son sırada yer alıyor. Premier Lig'de 14 maçın 6'sını kaybeden Erik Ten Hag yönetimindeki İngiliz temsilcisi, 24 puanla 7. sırada bulunuyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP fondaşı medyadan İYİ Parti'ye ağır sözler: Su içtiğiniz kuyuya tükürdünüz
SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya duyurdu! 502 terörist etkisiz hale getirildi
Başkan Erdoğan ve Katar Emiri Al Sani'den 12 işbirliği anlaşması
Polatların patronu olduğu iddia edilen Sibel Bal Kotan konuştu! 'Dilan Polat'ı tanımıyorum' dedi ama...
SON DAKİKA | İYİ Parti'den CHP'ye şok: Yerel seçim için işbirliğine hayır!
Dijital Telif Yasası için flaş çıkış: Bunun adı hırsızlıktır, 120 yıl önceki anlayışla hazırlanmış kanun ile bu iş olmaz...
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Namus diye bir davan yok mu peki?
Türkiye'den İsrail istihbaratına uyarı: Ciddi sonuçları olur
İyi Parti’nin hamlesi CHP’yi karıştırdı
ARKADAŞINA GÖNDER
Manchester United'dan eleştirel haber yapan bazı gazetecilere ambargo
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA