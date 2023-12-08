Hep birlikte büyüyeceğiz

YAĞMUR: "Kız kardeşlerimiz hayallerini geniş tutsunlar, daha çok yolumuz var. Biz de sınırlarımızı merak ediyoruz." SELDA: "Küçük kardeşlerimizi, aileleriyle birlikte futbolun içine sokmak istiyoruz. Birlikte ilerleyip, birlikte büyüyeceğiz."
Milli Kadın Futbol Takımı'nın Uluslar Ligi'ndeB Ligi'ne yükselmesi, yıllardır ortaya konan emeğin bir sonucu... C Grubu'nda6'da 6 yapan, grubun ençok gol atan (16) ve hiçgol yemeyen ekibi olarak, liderlik tacını takan Ay-Yıldızlılar'ın tarihindekien golcü ismi Fenerbahçeli Yağmur Uraz ve Ankara BŞ. Fomget'in kalesini de koruyan Selda Akgöz ile kadın futbolunu konuştuk.
ADIM ADIM İLERLEDİK
Uluslar C Ligi'ndenB Ligi'ne yükselen bir millitakımımız var. İlk gündenbugüne nasıl bir değerlendirmeyaparsınız? YAĞMUR: Necla hocam ve ekibinin geldikleri gün yaptığı ilk toplantıyı dün gibi hatırlıyorum. Her zamanplanlı-projeli, adım adımilerleyeceğimiz şekildeydi. Ekip ve oyuncular çok fedâkarlık yaptı. Güzel bir aileortamı oluştu. Bu da sahaya yansıdı. Futbolcu olmak istiyorumdediğinizde ne tepkialmıştınız. Bugün insanlarnasıl yorumlar yapılıyor? YAĞMUR: 12 yaşında mahallede oynarken, arabane kadar az geçer, oyun nekadar uzun sürerse yaşananmutluluk vardı. Şimdi hem kulüp hem milli takım maçlarını büyük statlarda, taraftarımız önünde oynuyoruz. Bunu hayal bile edemezdik. Kadın futbolu iyi bir ivme yakaladı. Şu an alttan gelen küçük kız kardeşlerimiz, gerçekten şanslılar, hayal dünyalarını geniş tutsunlarçünkü çok daha iyiyollarda yürüyeceğiz.
ARTIK ROL MODELİZ
SELDA: 13 yıl önce küçük bir beldede (Çaycuma) yaşıyordum. İlk başladığımdaiyi bakılmamıştı. Bugünaynı beldede yaşayan akrabalarımmaçlarımı TRTSpor'dan izliyor. Sürekli destek mesajları geliyor. Bizden sonra gelecek kardeşlerimize güzel bir futbol ortamı bırakmak istiyoruz. Onlar için rol modeliz. Futbolun içinde kalıp, kız kardeşlerimizi aileleriyle futbolun içine sokmak istiyoruz. Hepbirlikte ilerleyip, hep birliktebüyüyeceğiz.
BU TAKIMI İZLERKEN YÜZÜM GÜLÜYOR
Filenin Sultanları'nın bu ülkede yarattığı büyük etkigibi siz de sahanın sultanları olabilir misiniz? Bazı şeylerinsözde kalmaması için ne gibi adımlar atılmalı?
SELDA: Bireysel sponsorluklar başladı. Milli Takım ve kulüplerimizin sponsorları var artık. Seyirci kitlemiz de oluşmaya başladı. 6 yıl önce biz Hollanda'da bir milli maç oynamıştık. 23-24 bin kişiye karşı ilk kez o zaman oynamıştım. Bir de Çorum'da 12 bin kişiye karşı oynadım. Zaman geçtikçe, bizleri izledikçe gelişecek. Biz de keyif vermeye çalışacağız. Hiç mütevazı olmayacağım ama en arkada olduğum için kızları en iyi gören benim. Onlar oynarken yüzümde bir gülümsemeyle izliyorum. 2023 iyi bitti, 2024 için hedefler nelerdir? YAĞMUR: B Ligi'ndeki rakiplerimizi bekleyeceğiz. Orada da aşama aşama ilerleyeceğiz. Biz de sınırlarımızı merak ediyoruz. Nereye kadar çıkabiliriz. Neler yapabiliriz. Bunun için de herkes özverili bir şekilde çalışıyor
BACAKLARI ÇARPIK OLUR KAFASI BİTSİN!
Kulüp bazındaki atılım, gelişimi hızlandırmaz mı? YAĞMUR: Büyük kulüplerin takım kurmasıyla farkındalık oluştu. Havuzun gelişmesi için altyapıya önem verilmeli. Ulaşılabilirlik önemli. İstanbul, Ankara ile kalmamalı. Doğuda-batıda çok yetenekli çocuklar var. Zaten bize yazıyorlar. "Abla ben de oynamak istiyorum ama kulüp yok" diyorlar. Kimi nereye yönlendirebilirsek yönlendiriyoruz. SELDA: Altyapı için de alan lazım. Küçüklerin çalıştığı alan kapalı, küçücük bir alan. Biz büyük sahada oynuyoruz, geldiklerinde kondisyon olarak yetersiz kalıyorlar. Moralleri bozuluyor. Bir de aile çok önemli. Aile keskin olmamalı. Çocuk doktor, avukat olsun diye beklemesinler. Sporu seviyorsa yönlendirsinler. YAĞMUR: Spor hayatından para kazanılmayacağı düşünülüyor. Fiziği bozulur, bacakları çarpık olur diye düşünceler oluyor. Ben şanslıyım çünkü ailem destek verdi. Ailesi istemediği için başlayamayan da çok kardeşimiz var.
DZEKO 37 AMA HÂLÂ OYNUYOR
Futbolcu olarak ne kadar devamedersiniz, sonrasında planlar ne?YAĞMUR: Şu an 33 yaşındayım, gittiğiyere kadar. Dzeko 37 yaşındahâlâ oynuyor. Yüksek lisans yapıyorum,hareket ve antrenman bilimi üzerine.UEFA B Belgesine de sahibim.Hayatımın çoğunu futbola verdim.Hoca olarak devam etmek istiyorum.SELDA: 25 yaşındayken bir röportaj vermişim,'30 yaşında bırakırım' diye. Şuan 30'um ama devam ediyorum. Bir 5ileri atayım 35'e kadar oynarım. Sakatlıkolunca üzücü bir şekilde bırakıyorsunama bir yerde de yoruluyorsun. Çünkütempo çok yüksek. Gönül yorgunluklarıayrı. Ben de bırakınca kaleci antrenörüolup küçük Seldalar yetiştirebilirim.
UĞURCAN'A BENZİYORUM!
Futbola başlarken rol modelleriniz kimlerdi? YAĞMUR: İbrahimovic'i izlerdim. Forma numaramın 11 olma nedeni Nedved'dir. Mesut Özil'i beğenerek izlerdim şimdi de Haaland'ı çok izliyorum. Sevinciniz Didier Drogba'dan ama! YAĞMUR: Bir gün o gol attığında stattaydım. Böyle sevinebilirim dedim. O günden sonra her gol sevincim Drogba gibi oldu. Genç kızlarımız Yağmurgibi sevinebilir mi? Yeni birsevinç? YAĞMUR: Drogba ile bütünleştim artık. İdmandan sonra bile taklidimi öyle yapıyorlar. SELDA: Muslera. Türkiye'nin en iyisi. Uğurcan'a sempatim var. Kendime benzetiyorum.
F.BAHÇE'YE GİDİNCE TEPKİ ALDIM!
Kadın futbolundaki şu an tek avantaj istediğiniztakıma gidebilmek herhalde? YAĞMUR: Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş hepsinde oynadım. Ama tepki yok diyemem. Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye giderken tepki aldım. Direkt ulaşıp, niye gittin diyenler oldu ama yapacak bir şey yok havuz dar.
BİZ DE AİLEMİZE BAKABİLİYORUZ!
Evinin kadını ol mantığı hâlâ devrede galiba... SELDA: Evet hâlâ var. Ben şu an ablam veannemle yaşıyorum. Bütün maddi yük bende.Onlara bakabiliyorum. Ben de Yağmur dabeden eğitimi öğretmeniyiz. Ben KPSS'ye girmedim.10 milliliği tamamladım, tercihimiyaptım ve öğretmen oldum. Bu tarz avantajlarımızda var. Maddi gücümüz var. Başkameslek olursa daha çok para kazanırsın amafutbol da bir meslek haline gelmeye başladı.Çok çektik eskiden biz. O çok çekilen sıkıntılardan bahsedebilir miyiz? SELDA: Kulüplerimizde kendimize ait formamızyoktu. Şimdi seçemiyoruz, hangisini giysemdiye triplerdeyim. Bazen yeşili giyiyorum,bugün mavi mi olsa diyorum. Maviyibeğenmiyorum, siyah giyiniyorum. Eskidenbir tane yaptırıyorlardı. O da büyük oluyordu.Ama şimdi bereden, eldivene herşeyimiz bol bol var.
3-5 YILA BİRİ GİDER
Kadın futbolunda ArdaGüler benzeri bir gururyaşanır mı? YAĞMUR: Kesinlikle. Böyle devam ederse 3 yıl içinde bir kardeşimizi yurt dışına yollarız. SELDA: 3 olmasa da bir 5 yıl diyelim.