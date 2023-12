Hep birlikte büyüyeceğiz

Milli Kadın Futbol Takımı'nınyıllardır ortaya konan emeğin bir sonucu...ekibi olarak, liderlik tacını takan Ay-Yıldızlılar'ınFenerbahçeli Yağmur Uraz ve Ankara BŞ. Fomget'in kalesini de koruyan Selda Akgöz ile kadın futbolunu konuştuk.Necla hocam ve ekibinin geldikleri gün yaptığı ilk toplantıyı dün gibi hatırlıyorum.Ekip ve oyuncular çok fedâkarlık yaptı.Bu da sahaya yansıdı.12 yaşında mahallede oynarken,Şimdi hem kulüp hem milli takım maçlarını büyük statlarda, taraftarımız önünde oynuyoruz. Bunu hayal bile edemezdik. Kadın futbolu iyi bir ivme yakaladı. Şu an alttan gelen küçük kız kardeşlerimiz, gerçekten şanslılar,13 yıl önce küçük bir beldede (Çaycuma) yaşıyordum.Sürekli destek mesajları geliyor. Bizden sonra gelecek kardeşlerimize güzel bir futbol ortamı bırakmak istiyoruz. Onlar için rol modeliz. Futbolun içinde kalıp, kız kardeşlerimizi aileleriyle futbolun içine sokmak istiyoruz.SELDA: Bireysel sponsorluklar başladı. Milli Takım ve kulüplerimizin sponsorları var artık. Seyirci kitlemiz de oluşmaya başladı. 6 yıl önce biz Hollanda'da bir milli maç oynamıştık. 23-24 bin kişiye karşı ilk kez o zaman oynamıştım. Bir de Çorum'da 12 bin kişiye karşı oynadım. Zaman geçtikçe, bizleri izledikçe gelişecek. Biz de keyif vermeye çalışacağız. Hiç mütevazı olmayacağım ama en arkada olduğum için kızları en iyi gören benim. Onlar oynarken yüzümde bir gülümsemeyle izliyorum.B Ligi'ndeki rakiplerimizi bekleyeceğiz. Orada da aşama aşama ilerleyeceğiz. Biz de sınırlarımızı merak ediyoruz. Nereye kadar çıkabiliriz. Neler yapabiliriz. Bunun için de herkes özverili bir şekilde çalışıyorBüyük kulüplerin takım kurmasıyla farkındalık oluştu. Havuzun gelişmesi için altyapıya önem verilmeli. Ulaşılabilirlik önemli. İstanbul, Ankara ile kalmamalı. Doğuda-batıda çok yetenekli çocuklar var. Zaten bize yazıyorlar. "Abla ben de oynamak istiyorum ama kulüp yok" diyorlar. Kimi nereye yönlendirebilirsek yönlendiriyoruz.Altyapı için de alan lazım. Küçüklerin çalıştığı alan kapalı, küçücük bir alan. Biz büyük sahada oynuyoruz, geldiklerinde kondisyon olarak yetersiz kalıyorlar. Moralleri bozuluyor. Bir de aile çok önemli. Aile keskin olmamalı. Çocuk doktor, avukat olsun diye beklemesinler. Sporu seviyorsa yönlendirsinler.Spor hayatından para kazanılmayacağı düşünülüyor. Fiziği bozulur, bacakları çarpık olur diye düşünceler oluyor. Ben şanslıyım çünkü ailem destek verdi. Ailesi istemediği için başlayamayan da çok kardeşimiz var.Şu an 33 yaşındayım, gittiğiyere kadar. Dzeko 37 yaşındahâlâ oynuyor. Yüksek lisans yapıyorum,hareket ve antrenman bilimi üzerine.UEFA B Belgesine de sahibim.25 yaşındayken bir röportaj vermişim,diye. Şuan 30'um ama devam ediyorum. Bir 5ileri atayım 35'e kadar oynarım.Çünkütempo çok yüksek. Gönül yorgunluklarıayrı. Ben de bırakınca kaleci antrenörüolup küçük Seldalar yetiştirebilirim.brahimovic'i izlerdim. Forma numaramın 11 olma nedeni Nedved'dir. Mesut Özil'i beğenerek izlerdim şimdi de Haaland'ı çok izliyorum.Bir gün o gol attığında stattaydım. Böyle sevinebilirim dedim. O günden sonra her gol sevincim Drogba gibi oldu.Drogba ile bütünleştim artık. İdmandan sonra bile taklidimi öyle yapıyorlar.Muslera. Türkiye'nin en iyisi. Uğurcan'a sempatim var. Kendime benzetiyorum.Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş hepsinde oynadım. Ama tepki yok diyemem. Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye giderken tepki aldım. Direkt ulaşıp, niye gittin diyenler oldu ama yapacak bir şey yok havuz dar.Evet hâlâ var. Ben şu an ablam veannemle yaşıyorum.Ben de Yağmur dabeden eğitimi öğretmeniyiz. Ben KPSS'ye girmedim.10 milliliği tamamladım, tercihimiyaptım ve öğretmen oldum. Bu tarz avantajlarımızda var.Çok çektik eskiden biz.Kulüplerimizde kendimize ait formamızyoktu.Maviyibeğenmiyorum, siyah giyiniyorum. Eskidenbir tane yaptırıyorlardı. O da büyük oluyordu.Ama şimdi bereden, eldivene herşeyimiz bol bol var.Kesinlikle. Böyle devam ederse 3 yıl içinde bir kardeşimizi yurt dışına yollarız.3 olmasa da bir 5 yıl diyelim.