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Giriş Tarihi: 9.12.2023 16:27

Antalyaspor Teknik Sorumlusu Joao Carlos Valado Tralhao: Takımımız beraber mücadele ederek kazandı

AA
Antalyaspor Teknik Sorumlusu Joao Carlos Valado Tralhao: Takımımız beraber mücadele ederek kazandı

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında konuk ettiği VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-1 yenen Bitexen Antalyaspor'un teknik sorumlusu Joao Carlos Valado Tralhao, ikinci yarı 10 kişi mücadele etmelerine rağmen kazanmayı bildiklerini söyledi.

Tralhao, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Antalyasporlu oyuncuları sergiledikleri mücadeleden dolayı kutladı. Geçen hafta Atakaş Hatayspor maçının bir bölümünü kalecileri Helton Leite kalede olmadan tamamlamak zorunda kaldıklarını anımsatan Tralhao, şunları söyledi:

"Bu hafta da 45 dakikadan fazla süreyi eksik oynadık. Kazanmak için tek yapmamız gereken karakter ortaya koymaktı. İlk yarıya çok iyi başladık. Oyunu çok iyi kontrol ettik. İki gol bulduk. 2-1'den sonra agresif bir tavırla cevap vermeye çalıştığımız an eksik duruma düştük. İkinci yarıda doğru savunma yaparak genel olarak oyunun kontrolünü rakibe vermemeye çalıştık. Bugün takımımız beraber mücadele ederek kazandı. Oyuncularımızı gösterdikleri mücadeleden dolayı tebrik ediyorum."

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Antalyaspor Teknik Sorumlusu Joao Carlos Valado Tralhao: Takımımız beraber mücadele ederek kazandı
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