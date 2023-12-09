Derbinin röntgeni

Kanarya, ön alan baskısıyla attığı 8 golle fark yaratırken Kara Kartal, evindeki 6 maçlık (5G-1B) namağlup performansına güveniyor
BEŞİKTAŞ'IN KOZU SAHASI F.BAHÇE'NİN GÜCÜ PRES Trendyol Süper Lig'de bugün kalplerin Dolmabahçe'de atacağı kritik derbide Beşiktaş ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. İşte öne çıkan rakamlar:
RAKIP yarı sahada yaptığı baskının sonucunu en iyiFenerbahçe alıyor. Presle kazandığı 141 topun 28'ini şutla bitirip 8'inde tabelayıdeğiştiren sarı-lacivertlitakım, ligin açık ara en iyiekibi durumunda. 134 kez kaptığı topun 19'unu şutla tamamlayan Beşiktaş, bu değerde rakip fileleri sadece 1 kez havalandırabildi.
KALECİLERİN AL BİRİNİ VUR ÖTEKİNE
FENERBAHÇE'DE Dominik Livakovic ile Beşiktaş'ta Mert Günok kurtarış yüzdeleriyle ligin dibinde yer alıyor. İki eldiven de isabet eden 23 şutunun 14'üneizin vermezken, %61'lik değerle 22 filebekçisi arasında 20. sırayı paylaştı.
DURAN TOPTA ŞANSLAR EŞİT
İKI ekibin öne çıkan noktalarının başında duran toplar geliyor. Fenerbahçe bu şekilde sadece 2 gol yerken, Beşiktaş, ağlarında 4 gole engel olamadı. Atılanlarda ise Kara Kartal rakiplerininfilelerini 6 kez sarsarkenKanarya ise 5 defa havalandırmayıbaşardı.
GOLLERİN %81'İ İLERİ DÖRTLÜDEN
FENERBAHÇE'NIN ileri dörtlüsü Dzeko (11), Szymanski (7), Tadic (6) ve İrfan Can (6) ağları 30 kez bulurken 37 golün%81'ini kaydetti. Beşiktaş'ta Aboubakar ligde en fazla golü (4) Kanarya'ya atarken, bu sezon 4 kez sarstı. Cenk 3, Muleka ileRashica da 2'şer golle destek verdi.
İSABETLİ ŞUTTA ZİRVEDE
ŞUT ve isabet değerlerinde de Fenerbahçe önde bulunuyor. Kanarya, maç başı şut (16,4) karnesindeikinci olurkençerçeveyi bulanşutta (6,7) zirveyi gördü. Beşiktaş'ta durum daha farklı. Attığı 13.3 şutla ligde 5. sıradaki Rıza Çalımbay'ın takımı, 4.7 isabetli şut değeriyle 7'nci oldu.
TARAFTARIYLA KANATLANIYOR
İSMAİL Kartal'ın takımı F.Bahçe, deplasmanda oynadığı 6 maçta 5 galibiyet-1 beraberlik alarak hiç gol yemedi. Bu sezon 4 kez kaybeden Beşiktaş, tüm yenilgilerini dışarıda alırken taraftarı önündeki 6 müsabakadakaybetmedi (5G-1B).
SONLARA&BAŞLARA DİKKAT!
KALESINDE bu sezon 10 gol gören Fenerbahçe, ilk yarınınson 15'i (3) ile ikincidevrenin ilk 15'i (4) arasında filelerini tam 7 kez düşürdü. 16 gol yiyen Rıza Çalımbay'ın ekibi Beşiktaş, 16-30 ile 46-60. dakikalar içerisinde ağlarında 10 goleengel olamadı.
ÖNE GEÇMEK KANARYA'NIN İŞİ
12 kez ilk golü atan taraf olan Fenerbahçe, hepsinden zaferle çıkarken Beşiktaş, bu değerde 10 kez öne geçtiğikarşılaşmalarda 8 galibiyet-1 beraberlik-1 yenilgiyle 5 puanı çimlere gömdü.