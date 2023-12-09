Derbinin röntgeni

rendyol Süper Lig'de bugün kalplerin Dolmabahçe'de atacağı kritik derbideilekozlarını paylaşacak.RAKIP yarı sahada yaptığı baskının sonucunuPresle kazandığı 141 topun 28'ini şutla bitirip134 kez kaptığı topun 19'unu şutla tamamlayan Beşiktaş, bu değerde rakip fileleri sadece 1 kez havalandırabildi.FENERBAHÇE'DE Dominik Livakovic ile Beşiktaş'ta Mert Günok kurtarış yüzdeleriyle ligin dibinde yer alıyor. İki eldiven de isabet edenİKI ekibin öne çıkan noktalarının başında duran toplar geliyor. Fenerbahçe bu şekilde sadece 2 gol yerken, Beşiktaş, ağlarında 4 gole engel olamadı. Atılanlarda iseFENERBAHÇE'NIN ileri dörtlüsü Dzeko (11), Szymanski (7), Tadic (6) ve İrfan Can (6) ağlarıBeşiktaş'ta Aboubakar ligde en fazla golü (4) Kanarya'ya atarken, bu sezon 4 kez sarstı.ŞUT ve isabet değerlerinde de Fenerbahçe önde bulunuyor. Kanarya, maç başıBeşiktaş'ta durum daha farklı. Attığı 13.3 şutla ligde 5. sıradaki Rıza Çalımbay'ın takımı, 4.7 isabetli şut değeriyle 7'nci oldu.İSMAİL Kartal'ın takımı F.Bahçe, deplasmanda oynadığı 6 maçta 5 galibiyet-1 beraberlik alarak hiç gol yemedi. Bu sezon 4 kez kaybeden Beşiktaş, tüm yenilgilerini dışarıda alırkenKALESINDE bu sezon 10 gol gören Fenerbahçe,arasında filelerini tam 7 kez düşürdü. 16 gol yiyen Rıza Çalımbay'ın ekibi Beşiktaş, 16-30 ile 46-60. dakikalar12 kez ilk golü atan taraf olan Fenerbahçe, hepsinden zaferle çıkarken5 puanı çimlere gömdü.