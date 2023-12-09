Rıza Çalımbay maç sonrası açtı ağzını yumdu gözünü! "Böyle bir oyun beklemiyordum"

"DAHA İYİ OYUNCULAR ALINABİLİRDİ"

Sezon başında mevut kadrodan daha iyi bir kadronun kurulması gerektiğini savunan Rıza Çalımbay, "Daha iyi oyuncular alınabilirdi. Güzel bir kadro yapılabilirdi. Sezon başında olsam daha iyi bir kadro yapılabilirdi. Yapacağımız takım da yüzde yüz yukarı gidecek bir takım olurdu. Burası Beşiktaş Kulübü, burada her türlü oyucuyu alma şansınız oluyor. Ekibimizle çok iyi değerlendirerek daha iyi oyuncular alınabilirdi" diye konuştu.

"YÖNETİM BENDEN RAPOR İSTİYOR"

Hasan Arat başkanlığındaki yeni yönetime takımın durumuyla ilgili bir rapor sunacağını belirten Çalımbay, "Beşiktaş'ın hedefi ne olursa olsun bitmez. Türkiye Kupası olur, ligde birinci, ikincilik olur. Yönetim benden rapor istiyor. Yönetim de bu maçı seyretti. Mutlaka belli bir tedbir alınacak. Eksikler alınacak, yapmamız gerekenler yapılacak. Sonra çok daha iyi yere gelinecek" cümlelerine yer verdi.