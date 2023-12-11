Murat Sancak’tan Yusuf Sarı açıklaması: Ederini bulan her futbolcu gitmek isterse niye olmasın?

Kulübün ekonomik durumu hakkındaki söylentilere de değinen Sancak, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



"Bazı çıkan haberlerle ilgili bilgilendireyim. Maaşlar konusunda sıkıntı olduğuna dair haberler kısmen doğru. Bu her kulüpte olabilecek konu ama bilinmez. Adana Demirspor olunca balıklama atlanıyor. Herkes kendi takımını takip etsin derim. Kulüp, kendi imkanlarıyla işini sürdürmeye çalışıyor. Profesyonel olarak alacaklarda gecikmeler olunca haliyle ödemelerde de gecikme oluyor. Aşılmayacak bir durum değildir. Bazı futbolcuların ayrılmak istediğine dair haberler de var. Gitmek isteyeni hiçbir zaman zorla tutmadık. Tutmayacağız da. Devre arasında gidecekler ve gelecekler de olacak. Futbolun ruhunda bunlar var. Yusuf Sarı ile ilgili Beşiktaş'tan herhangi bir teklif bana ulaşmadı ama yurt dışından 3 kulüp ciddi şekilde ilgileniyor. Ederini bulan her futbolcu gitmek isterse ve kulüp menfaatine olacaksa niye olmasın? Transfer konularına bugün değil transfer döneminde bakılır."