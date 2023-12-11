Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Mahşerin 4 atlısı: Dzeko, Tadic, Szymanski, İrfan Can Kahveci
Giriş Tarihi: 11.12.2023 11:02 Son Güncelleme: 11.12.2023 11:21

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Mahşerin 4 atlısı: Dzeko, Tadic, Szymanski, İrfan Can Kahveci

BERKAY TURAN
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Mahşerin 4 atlısı: Dzeko, Tadic, Szymanski, İrfan Can Kahveci

Fenerbahçe’nin Süper Lig’de attığı 40 golün 33’ü Dzeko, Tadic, Szymanski ve İrfan Can’dan geldi.

Beşiktaş derbisinde 3 puanı 3-1'lik skorla alan Fenerbahçe'nin Süper Lig'de attığı 40 golün 33'ünde Dzeko, Tadic, Szymanski ve İrfan Can Kahveci'nin imzası var. Önceki gün Dzeko ve Szymanski birer gol attı. Tadic bir gol, bir asistle oynadı. Bir topu direkten dönen İrfan Can rakip kaleyi 4 kez yokladı, 53 kez topla buluştu ve yüzde 82.4'lük pas isabeti sağladı.

Süper Lig'de geride kalan 15 maçın 15'inde de görev alan bu dört oyuncudan 37'lik Dzeko 12 golle krallığa koşarken, arkadaşlarına da 2 asistle katkı verdi. Asist yaparak takımının hücum gücüne büyük katkı sağladı. 35 yaşındaki Tadic 7 gol, 6 asiste ulaştı. Szymanski, 8 kez fileleri havalandırırken 4 asist yaptı. Beşiktaş derbisini boş geçse de İrfan Can Kahveci 6 gol, 3 asistle Cengiz Ünder'e formayı kaptırmadı.

EN ÇOK OKUNANLAR

4 Avrupa ülkesinden AB'ye Gazze resti! Ortak mektup gönderdiler: Net tavır alın
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ABD'li Senatör Sanders'dan Biden yönetimine tepki: Sorumsuzluk olur
İsrail kaybetti
ABD'deki kirli ilişkiler ağı deşifre oldu: Üniversitedeki şantajın ucu İsrail lobisine çıktı
Kanseri yendi ama ihaneti yenemedi!
Murat Bardakçı'dan İlber Ortaylı ve Celal Şengör'ün "Filistinliler topraklarını sattı" iddiasına yanıt: Söyledikleri hikaye
PKK’nın bomba timine müebbet hapis istemi! İstanbul’un ciğerlerini yakacaklardı
Akşener’in ‘Mandacıları’ neden kaybediyor?
Şimdi halk adalara akın edecek vatandaş denize giremeyecek
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Mahşerin 4 atlısı: Dzeko, Tadic, Szymanski, İrfan Can Kahveci
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA