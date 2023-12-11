SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Mahşerin 4 atlısı: Dzeko, Tadic, Szymanski, İrfan Can Kahveci

Beşiktaş derbisinde 3 puanı 3-1'lik skorla alan Fenerbahçe'nin Süper Lig'de attığı 40 golün 33'ünde Dzeko, Tadic, Szymanski ve İrfan Can Kahveci'nin imzası var. Önceki gün Dzeko ve Szymanski birer gol attı. Tadic bir gol, bir asistle oynadı. Bir topu direkten dönen İrfan Can rakip kaleyi 4 kez yokladı, 53 kez topla buluştu ve yüzde 82.4'lük pas isabeti sağladı.
Süper Lig'de geride kalan 15 maçın 15'inde de görev alan bu dört oyuncudan 37'lik Dzeko 12 golle krallığa koşarken, arkadaşlarına da 2 asistle katkı verdi. Asist yaparak takımının hücum gücüne büyük katkı sağladı. 35 yaşındaki Tadic 7 gol, 6 asiste ulaştı. Szymanski, 8 kez fileleri havalandırırken 4 asist yaptı. Beşiktaş derbisini boş geçse de İrfan Can Kahveci 6 gol, 3 asistle Cengiz Ünder'e formayı kaptırmadı.