SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Mahşerin 4 atlısı: Dzeko, Tadic, Szymanski, İrfan Can Kahveci

Beşiktaş derbisinde 3 puanı 3-1'lik skorla alan Fenerbahçe'nin Süper Lig'de attığı 40 golün 33'ünde Dzeko, Tadic, Szymanski ve İrfan Can Kahveci'nin imzası var. Önceki gün Dzeko ve Szymanski birer gol attı. Tadic bir gol, bir asistle oynadı. Bir topu direkten dönen İrfan Can rakip kaleyi 4 kez yokladı, 53 kez topla buluştu ve yüzde 82.4'lük pas isabeti sağladı.