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Giriş Tarihi: 11.12.2023 11:28 Son Güncelleme: 11.12.2023 11:31

Son dakika Galatasaray haberi: İşte Aslan'ın imha planı! Okan Buruk 11'i belirledi...

MEHMET ÖZCAN
Son dakika Galatasaray haberi: İşte Aslan’ın imha planı! Okan Buruk 11’i belirledi...

Son dakika Galatasaray haberi: UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son maçında temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Kopenhag ile kozlarını paylaştı. Karşılaşma öncesi sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, bu zorlu maça nasıl bir 11'le çıkacağını belirledi. İşte tüm detaylar...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, günlerdir Kopenhag maçını kafasında oynuyor. Florya'da analiz ekibinde görevli Yılmaz Yüksel'i Danimarka'ya gönderip rakiplerini izleten Buruk, Şampiyonlar Ligi'nde üst turu getirecek kadroyu büyük ölçüde belirledi. Sakatlığını atlatan Davinson Sanchez'in dönüşüyle rahatlayan Okan Buruk, Kaan Ayhan'ı tekrar orta sahada kullanma kararı aldı.

ZIYECH'TEN MESAJ: OYNAMAK İSTİYORUM

Pendikspor ve Adana Demirspor maçlarında sol bekte Barış Alper görev yapsa da Kopenhag deplasmanında forma Angelino'nun. İspanyol sol beke bir haftadır özel çalışma programı uygulanıyor. Hücum dörtlüsünde ise Kerem Aktürkoğlu 10 numara pozisyonunda, Ziyech ve Zaha kanatlarda düşünülüyor. Ziyech ağrılarına rağmen bu kritik maçta oynamak istediğini teknik heyete söyledi. İleri uçtaki İcardi'ye oyunun gidişatına göre ikinci yarıda Bakambu eşlik edecek.

İŞTE MUHTEMEL 11

Muslera
Boey
Sanchez
Abdülkerim
Angelino
Torreira
Kaan
Ziyech
Kerem
Zaha
İcardi

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Son dakika Galatasaray haberi: İşte Aslan'ın imha planı! Okan Buruk 11'i belirledi...
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