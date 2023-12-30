Genesio’da sona doğru!

Rıza Çalımbay'ın görevden alınmasının ardından birçok teknik adamla temasa geçen Beşiktaş'ta, Bruno Genesio bir numaralı aday olarak öne çıktı. Siyah-beyazlılar, Fransız çalıştırıcı ile yaptıkları pazarlıkların ardından sözleşme süresi ve yıllık ücret konusunda anlaşmaya vardı.Bruno Genesio'nun, kendisi adına önemli olan bu kararı almadan önce sağlıklı bir şekilde düşünmek istediği ve ailesinin görüşüne başvurarak hareket etmeyi planladığı kaydedildi.Fransız teknik adam, Beşiktaş'ın teklifini kabul ederse 1.5+1 yıllık mukaveleye imza atacak. Sezon başına 3.5 milyon Euro ücret alacak.Siyah-beyazlılar, Bruno Genesio dışında Oliver Glasner ile de görüşmelerde bulundu.Ayrıca mevcut durumda Beşiktaş'ın teknik direktörlük görevini devre arasında üstlenmenin kendisi adına ciddi bir risk olduğunu düşündüğü belirtildi.