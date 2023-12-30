Genesio’da sona doğru!

Beşiktaş, Fransız hoca ile yaptığı görüşmelerde büyük aşama kaydetti. 1.5+1 yıllık sözleşme ve sezon başına 3.5 milyon Euro garanti ücret karşılığında anlaşmaya varılan tecrübeli teknik direktör, planlama konusuna da ‘Evet’ dedi. Son kararını ailesiyle görüşüp iletecek
Rıza Çalımbay'ın görevden alınmasının ardından birçok teknik adamla temasa geçen Beşiktaş'ta, Bruno Genesio bir numaralı aday olarak öne çıktı. Siyah-beyazlılar, Fransız çalıştırıcı ile yaptıkları pazarlıkların ardından sözleşme süresi ve yıllık ücret konusunda anlaşmaya vardı. Ayrıca planlama,yeniden yapılanma vekadroya dair beklentilerile talepler de tecrübeli hoca tarafındanolumlu karşılandı.
BİRKAÇ GÜN İÇİNDE NETLİK KAZANACAK
Bruno Genesio'nun, kendisi adına önemli olan bu kararı almadan önce sağlıklı bir şekilde düşünmek istediği ve ailesinin görüşüne başvurarak hareket etmeyi planladığı kaydedildi. 57 yaşındaki hocanın birkaç güniçinde dönüş yapması bekleniyor. Fransız teknik adam, Beşiktaş'ın teklifini kabul ederse 1.5+1 yıllık mukaveleye imza atacak. Sezon başına 3.5 milyon Euro ücret alacak.
OLİVER GLASNER KABUL ETMEDİ
Siyah-beyazlılar, Bruno Genesio dışında Oliver Glasner ile de görüşmelerde bulundu. Avusturyalı teknikadam, kendisine sunulan1.5 yıllık kontratı makul bulmadı. Ayrıca mevcut durumda Beşiktaş'ın teknik direktörlük görevini devre arasında üstlenmenin kendisi adına ciddi bir risk olduğunu düşündüğü belirtildi.