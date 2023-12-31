Son dakika Beşiktaş haberi: Daha fazla bekletme Genesio

HÜCUMCU, ANALİZ UZMANI AMA KARİYERİNDE KUPA YOK

1- Genesio 1 Eylül 1966 tarihinde Fransa'nın Lyon kentinde doğdu. Orta saha oynadığı futbolculuk döneminde Lyon, Nice ve Martigues takımlarında forma giydi.

2- Teknik direktörlüğü boyunca Lyon, Beijing Gouan ve Rennes'i çalıştırdı.

3- Lyon onun yönetiminde 2017'de Avrupa Ligi'nde çeyrek finalde Beşiktaş'ı elemesinin ardından yarı finale yükseldi. Ama daha ileriye gidemedi.

4- Rennes'deki her iki sezonunda da 20 galibiyet barajını geçen Genesio, bu yılın başında 16 maçta 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyetle kötü bir başlangıç yaptı ve kulübü kendisiyle yollarını ayırdı.

5- Oynattığı hücum futboluyla tanınan ve isim yapan Genesio, aynı zamanda iyi de bir analiz uzmanı.

6- Deneyimli hocanın futbol anlayışı, mantalitesi sadece oyunun saha içini değil, genç oyuncuları bulma ve süre vermesini de kapsıyor.

7- Tüm bu olumlu özelliklerine rağmen direktörlük kariyerinde kupa kaldırma başarısı gösteremedi.