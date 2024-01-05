Galatasaray’dan Raphael Onyedika hamlesi

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, sürpriz bir ismi gündemine aldı. Fransız basınında yer alan habere göre; Galatasaray, Club Brugge'de forma giyen genç oyuncu Raphael Onyedika için teklif yaptı.

22 yaşındaki oyuncu ile birçok kulübün ilgilendiği belirtilirken sarı kırmızılı takımın yaptığı teklifin detayları da yer aldı. Haberde Galatasaray'ın Nijeryalı oyuncu için Brugge'a 3 milyon euro kiralama, 12 milyon euro da satın alma opsiyonlu bir teklif yaptığı belirtildi.

Belçika ekibi, Nijerya ile Afrika Kupası'na gidecek olan genç oyuncusunu şimdilik satmayı düşünmediği ve bu teklife sıcak bakmadığı ifade edildi. Club Brugge, sözleşmesi 2027 yılına kadar devam edecek olan Onyedika için 2022 yılında Midtjylland'a 9.5 milyon Euro ödemişti.