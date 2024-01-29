Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Al-Hilal, Messi'nin formasını giydiği Inter Miami'yi 4-3 yendi
Giriş Tarihi: 30.1.2024 00:16

Al-Hilal, Messi'nin formasını giydiği Inter Miami'yi 4-3 yendi

AA
Al-Hilal, Messi’nin formasını giydiği Inter Miami’yi 4-3 yendi

Teknik direktörlüğünü Jorge Jesus'un yaptığı Suudi Arabistan temsilcisi Al-Hilal, Arjantinli yıldız golcü Lionel Messi'nin formasını giydiği ABD ekibi Inter Miami'yi Riyad Sezon Kupası hazırlık maçında 4-3 mağlup etti.

Suudi Arabistan'da düzenlenen Riyad Sezon Kupası'nda, Al-Hilal ile Inter Miami, başkent Riyad'taki Kingdom Arena'da karşı karşıya geldi.

Al-Hilal, 10. dakikada Aleksandar Mitrovic ve 13. dakikada Abdullah Al Hamddan'ı golleriyle 2-0 öne geçerken Inter Miami'de Luis Suarez, 34. dakikada farkı bire indirdi. Al-Hilal, 44. dakikada Michael'in golüyle ilk yarıyı 3-1 önde kapattı.

Maçın 54. dakikasında Messi ile kazandığı penaltı atışını gole çeviren Inter Miami, 55. dakikada David Ruiz'in fileleri havalandırmasıyla maça 3-3 eşitlik getirdi.

Al-Hilal, 88. dakikada Malcom'un golüyle 4-3 öne geçti ve maç da bu skorla sona erdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Mahkeme 'VAR'ı hatalı buldu! Maç tekrar edilecek
Eşime çok âşığım çocuğuma onun adını verdim
Yeni görüntüler ortaya çıktı: İşte o anlar; Teröristler kiliseye böyle girdi
Başkan Erdoğan: İstanbul'u yeniden ayağa kaldıracağız
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Ankara’da kooperatif mağdurları bir araya geldi: 20 yılda bir arpa boyu yol alınmadı
Son dakika haberi: Galatasaray'dan müthiş geri dönüş! Aslan, Gaziantep'i 90'da yıktı...
Türkiye'nin illerinden kaç tanesinin adı sesli harfle başlar?
Gaziantep'te vahşet! Ailesine kurşun yağdırdı: 4 ölü 3 yaralı
HDP/DEM Eş Genel Başkanı Hatimoğulları'ndan skandal sözler! Öldürülen teröristlere selam gönderdi
ARKADAŞINA GÖNDER
Al-Hilal, Messi'nin formasını giydiği Inter Miami'yi 4-3 yendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA