Emre Belözoğlu: "Hedefimiz finale kadar gidebilmek”

MKE Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında, sahasında karşılaştığı 24 Erzincanspor'u 5-1'lik skorla mağlup etti.

MKE Ankaragücü'nde karşılaşmanın ardından açıklamada bulunan Teknik Direktör Belözoğlu, MKE Ankaragücü için kupanın hem kulübün mirası hem de oyuncularının hedefi olduğuna dile getirerek, "Önemsediğimizi bence bu maçta da gösterdik. Karşımızda hem 1. Lig hem de bir Süper Lig takımını elemiş, değerli ve önemli bir takım var. Onları da tebrik ediyorum. Onlar da buraya gelerek bence büyük bir başarı elde ettiler. Bizim adımıza, geldiğimiz günden bugüne 22 maçımızda 9 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 tane de mağlubiyet aldık. Arkadaşların iyi iş çıkardığını düşünüyorum. Kupada da hedefimiz net bir şekilde finale kadar gidebilmek. Bunu yapabilecek gücümüz olduğunu düşünüyorum. Organizasyonumuza sadık kaldığımızda mücadele edebiliriz. Ancak bunu devamlı ve sürekli hale getirirsek bunu başarabileceğimizi düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.