SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Onuachu ve Pepe için geri sayım

Trabzonspor, ara transfer dönemini 1 oyuncuyu kadrosuna katarak kapattı. Gelen isim Dortmund'dan sağ bek Thomas Meunier olurken, 5 futbolcu da Bordo-Mavililerden ayrıldı. Larsen ile karşılıklı anlaşarak vedalaşan Trabzonspor, Kourbelis ve Teklic'i de Karagümrük'e kiraladı. Abdülkadir Ömür, Hull City'ye 2 milyon 600 bin Euro'ya giderken, Bakasetas da 1 milyon Euro'ya Panathinaikos'un yolunu tuttu. Fırtına, sol bek Eric Bocat ve kulübü Truiden ile her konuda anlaşsa da bu transferden vazgeçti.