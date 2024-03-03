Trendyol Süper Lig: Pendikspor: 0 - Konyaspor: 2 (Maç özeti)

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Pendikspor, sahasında karşılaştığı Konyaspor'a 2-0 mağlup oldu. Konyaspor'un gollerini Cikalleshi ve Ethemi kaydetti.
Konyaspor tarihinde Süper Lig'de en golcü yabancı oyuncu 27 golle Sokol Cikalleshi oldu.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
12. dakikada Konyaspor, penaltıdan golü buldu. Sequeira'nın Ndao'ya müdahalesi sonrası hakem Ümit Öztürk, penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Cikalleshi, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1.
32. dakikada Nzonzi'nin pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Cikalleshi, şutu az farkla üstten auta gitti.
38. dakikada Nzonzi'nin uzun pasında orta sahada topla buluşan Cikalleshi, meşin yuvarlağı ceza sahası içi sağ çaprazındaki Oğulcan Ülgün'e aktardı. Alpaslan Öztürk'ün Oğulcan Ülgün'e müdahalesiyle top direğe çarparak dışarı çıktı.
43. dakikada Halil Akbunar'ın ara pası sonrası Konyaspor savunmasının arkasına sarkan Umut Nayir, ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı vuruşta topu üstten auta gönderdi.
Müsabakanın ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
56. dakikada Guilherme'nin ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta Hadebe'nin altıpas çizgisi önüne indirdiği topa Soner Dikmen'in bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta gitti.
68. dakikada ceza yayı sağ tarafından ceza sahasına giren Thiam'ın içeri çevirdiği topta arka direkte Erencan Yardımcı'nın vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
73. dakikada Hadele'nin pasında rakip ceza alanı sol tarafında topla buluşan Ethemi, ceza sahası dışı sol çaprazdan sağ ayağıyla uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-2
80. dakikada ceza yayı sağ tarafında N'Zonzi'nin pasında sağ taraftan ceza sahasına giren Ndao, rakibini geçip karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Erdem Canpolat'ın müdahalesi sonrası kendisine çarpan top auta çıktı.
85. dakikada Diaby'nin sağ taraftan yaptığı ortada penaltı noktası üzerinden Umut Nayir'in göğsüyle indirdiği topa Erencan Yardımcı'nın vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
90+2. dakikada Sequeira'nın kaptırdığı topta araya giren Ndao, sağ taraftan ceza sahasına girip attığı pasta Sambou'nun vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.
Pendikspor: Erdem Canpolat, Erdem Özgenç, Alpaslan Öztürk, Rassoul, Sequeira, Lusamba (Erencan Yardımcı dk. 61), N'Diaye, Midtsjö (Gökcan Kaya dk. 72), Thiam (Eze dk. 83), Halil Akbunar (Diaby dk. 61), Umut Nayir
Konyaspor: Slowik, Uğurcan Yazğılı (Ahmet Oğuz dk. 76), Damjanovic, Hadele, Guilherme, N'Zonzi, Prip (Ethemi dk. 63), Soner Dikmen (Kahraman Demirtaş dk. 87), Oğulcan Ülgün (Yunus Mallı dk. 87), Ndao, Çikalleshi (Sambou dk. 63)
Yedekler: Deniz Ertaş, Yasir Subaşı, Cicaldau, Muhammet Demir, Moreno
Goller: Cikalleshi (dk. 12 pen.), Ethemi (dk. 73) (Konyaspor)