Eski milli futbolcu Ersen Martin son yolculuğuna uğurlandı

RIZA ÇALIMBAY: "GÜZEL GÜNLER YAŞADIK"

"Yıllardır benim öğrencim oldu" diyen teknik direktör Rıza Çalımbay, "Gerçekten çok güzel günler yaşadık. Her şeyden önce karakterli ve kişilikli bir arkadaşımdı. Kaybettiğimiz için gerçekten çok üzüldük. Başarılı günler yaşadığımız dönemlerde başı çeken bir oyuncuydu. Çok da bir şey diyemiyorum çünkü bu süreçte çok sıkıntı yaşadı. Hemen hemen herkes elinden gelen gayreti gösterdi. Çok büyük değeri ve çok büyük bir karakteri kaybettik. Çok üzgünüz" dedi.

SERVET ÇETİN: "GENÇ YAŞTA OLUNCA ÇOK ÜZÜLÜYORUZ"

İki sene takım ve oda arkadaşlığı yaptığını dile getiren teknik direktör Servet Çetin ise, "Futbol camiasının ender sevilen isimlerinden birisidir. Komik, neşeli ve sürekli pozitif olan bir arkadaşımızdı. Çok üzgünüz, mekanı cennet olsun. Ölüm hepimizin başına gelecek ama genç yaşta olunca daha fazla üzülüyoruz" diye konuştu.