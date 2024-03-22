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Giriş Tarihi: 22.3.2024 15:46

Borussia Dortmund'da Salih Özcan yolcu

Borussia Dortmund’da Salih Özcan yolcu

Borussia Dortmund, sezon sonunda 5 oyuncusuyla yollarını ayırmak istiyor. Bu oyunculardan biri de milli futbolcumuz Salih Özcan...

Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, sezon sonunda kadrosunda önemli bir değişime gitmeye hazırlanıyor. Bild'in haberine göre; Borussia Dortmund kadrosunda yer alan 5 oyuncuyla yollarını ayırmak istiyor. Habere göre bu oyunculardan biri de milli futbolcu Salih Özcan.

Salih Özcan'ın yanı sıra Emre Can, Youssoufa Moukoko, Sebastian Haller ve Ramy Bensebaini de kulübün sezon sonunda yollarını ayırmayı düşündüğü isimler arasında yer alıyor.

Sezon başında Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de yakından ilgilendiği 26 yaşındaki orta saha, bu sezon Borussia Dortmund formasıyla çıktığı 26 maçta gol veya asist kaydedemedi.

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Borussia Dortmund'da Salih Özcan yolcu
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