Galatasaray’da sponsorluk anlaşması! Rams Park’ta imza attılar…

Galatasaray Spor Kulübü ve Türk Sporu ve sporcusuna yaptığı yatırımlarla isminden başarıyla söz ettiren HDI Sigorta A.Ş., 15 yıldır futboldan basketbola, voleyboldan yelkene kadar farklı spor dallarında süregelen işbirliğini yineledi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park Stadı'nda yeni dönem sponsorluk anlaşması imzalandı. Galatasaray Spor Kulübü'nün ev sahipliğindeki Sponsorluk İmza Töreni'ne Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcıları Niyazi Yelkencioğlu ve Mehmet Saruhan Cibara ile HDI Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Halil Bay katıldı ve sponsorluk anlaşması üç isim tarafından imzalandı. Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcıları Niyazi Yelkencioğlu ve Mehmet Saruhan Cibara, HDI Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Halil Bay'a isminin yazılı olduğu forma hediye etti.

MİLLİ YELKENCİ ECEM'İN ANA SPONSORU…

HDI Sigorta; Galatasaray Erkek Voleybol Takımı'nın bir yıl isim sponsoru, Galatasaray Kadın Voleybol Takımı'nın iki yıl forma göğüs sponsoru, Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nın bir yıl forma sırt sponsoru olacak ve Galatasaray Kulübü Sporcusu Olimpiyat Sporcusu Milli Yelkenci Ecem Güzel'in de ana sponsoru olacak. İmza töreninde konuşan HDI Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Halil Bay "Galatasaray Spor Kulübü ile 15 yıllık iş birliğimiz ilk günkü heyecanıyla güçlenerek devam ediyor. Galatasaray Spor Kulübü'nün dört milyar lira değerindeki varlıklarını güvencemiz altına alıyor, kulübün sürdürülebilirliğine katkı sağlıyoruz. HDI Sigorta olarak gençlerimizi destekleyerek onlara ülkemizde sporun gelişimini sağlayacak imkanlar sunmaya çalışıyoruz" dedi.

BAY: "İSTİKRAR HER ALANDA ÖNCELİĞİMİZ"

HDI Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Halil Bay konuşmasının devamında "Bizler bu topraklarda yetişecek her bir sporcunun ülkemize ve kulüplerine sağlayacakları katkıların farkındayız. Bu sorumluluk bilinci ile şirketimizin bugün birçok farklı branş, lig ve takımda boy gösteren sponsorluk yatırımları bundan yaklaşık 15 yıl önce Galatasaray Spor Kulübü ile başlamıştı. İstikrar her alanda olduğu gibi burada da önceliğimiz. Zorlu koşullara rağmen günden güne güçlenen iş birliğimiz, Türkiye'deki en uzun soluklu sponsorluk anlaşmalarından biri olma özelliğini de taşıyor. Yıl dönümümüzü de yeni bir sponsorluk ile taçlandırıyor olmaktan çok mutluyuz. İstikrarlı başarılarıyla dikkatimizi çeken Galatasaray Yelken Şubesi Sporcusu ve Milli Yelkenci Ecem Güzel'in sponsorluğunu üstlendik. Genç yaşına birçok başarı sığdıran Ecem'in 2024 Paris Olimpiyatları'nda ülkemizi en güzel şekilde temsil edeceğine ve gelecek süreçte yeni büyük başarılar elde edeceğine inancımız tam" ifadelerini kullandı.