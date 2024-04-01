Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberi: Manchester United'dan Galatasaray'ı sevindiren haber
Giriş Tarihi: 1.4.2024 11:14 Son Güncelleme: 1.4.2024 11:48

Son dakika haberi: Manchester United'dan Galatasaray'ı sevindiren haber

Son dakika haberi: Manchester United’dan Galatasaray’ı sevindiren haber

Son dakika haberi: Manchester United, Galatasaray'ın transfer etmek istediği Christian Eriksen ile yollarını ayırma kararı verdi.

Manchester United, Galatasaray'ın transfer etmek istediği Christian Eriksen ile yollarını ayırma kararı verdi.

Gelecek sezonun çalışmalarını sürdüren Manchester United sadece dış transfer değil, iç transferde de önemli adımlar atıyor.

YOLLAR AYRILACAK

Mirror'da yer alan habere göre Manchester United sözleşmesi 2025 yılında sona erecek Christian Eriksen ile yaz transfer döneminde yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Haberin detaylarında kadrosunu gençleştirmek isteyen İngiliz devi, cüzi miktarda gelecek teklifleri kabul edeceği söylendi.

Galatasaray'ın ve Suudi Arabistan ekiplerinin 32 yaşındaki Danimarkalı yıldız için teklif yapacağı da iddia edildi.

21 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Manchester United formasıyla 21 resmi maça çıkan Christian Eriksen bu karşılaşmalarda 1 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Manchester United'dan Galatasaray'ı sevindiren haber
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA