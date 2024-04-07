SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Can Bozdoğan yeniden Süper Lig’e

Sezon başında Alman ekibi Schalke 04'ten Hollanda temsilcisi Utrecht'e transfer olan 23 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Can Bozdoğan hakkında flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Süper Lig'de kiralık olarak Beşiktaş'ta forma giyen Can Bozdoğan ile Süper Lig devinin ilgilendiği kaydedildi.

Yeni sezon transfer çalışmalarına erkenden başlayan Trabzonspor, gelecek sezon ya.ancı sayısının 12'ye düşecek olmasından dolayı kadrosuna kaliteli yerli oyuncular ile takviye etmek istiyor. Bordo mavililer bu doğrultuda Utrecht'te forma giyen Can Bozdağan'ı listesine aldı.

ABDULLAH AVCI ISRARCI

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın 6 ve 8 numara pozisyonlarında görev yapan Can konusunda ısrarcı olduğu ve genç futbolcunun potansiyeline çok güvendiği belirtildi. Trabzonspor, bu sezon Hollanda Ligi'nde Utrecht formasıyla 25 maçta 1 gol ve 1 asistlik performans sergileyen Can Bozdoğan'ı satın alma opsiyonuyla kiralamayı düşünüyor.

Geçtiğimiz yaz 1 milyon Euro bonservis bedeliyle Schalke 04'ten Utrecht'e giden 23 yaşındaki gurbetçi futbolcu, Beşiktaş formasıyla 2021-22'de Süper Lig'de 23 maçta, 1126 dakika şans bulmuştu ve 1 kez ağları havalandırmıştı. 23 yaşındaki orta sahanın güncel piyasa değeri ise 5 milyon Euro. (Fanatik)