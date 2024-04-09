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Giriş Tarihi: 9.4.2024 11:31 Son Güncelleme: 9.4.2024 11:43

Son dakika haberi: Olympiakos - Fenerbahçe maçının hakemi Sandro Scharer oldu

Son dakika haberi: Olympiakos - Fenerbahçe maçının hakemi Sandro Scharer oldu

Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'nde Olympiakos ile oynayacağı çeyrek final maçının hakemi Sandro Scharer oldu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe'nin, deplasmanda Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile oynayacağı müsabakayı İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Sandro Scharer yönetecek.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında 11 Nisan Perşembe günü saat 19.45'te Georgios Karaiskakis Stadyumu'nda Yunan ekibi Olympiakos ile karşılaşacak. Bu zorlu mücadelede İsviçreli hakem Sandro Scharer düdük çalacak. Scharer'i yardımcılıklarını Stephane De Almeida ve Bekim Zogaj yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Alessandro Dudic olacak.

Maçta VAR koltuğunda Almanya'dan Bastian Dankert oturacakken, AVAR'da ise İsviçre'den Lionel Tschudi oturacak.

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Son dakika haberi: Olympiakos - Fenerbahçe maçının hakemi Sandro Scharer oldu
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