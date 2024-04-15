Trabzonspor’da Onuachu yerine Weghorst veya Iheanacho!

Bu sezon attığı gollerle dikkat çeken ve taraftarın dikkatini çeken Paul Onuachu'nun bonservisini almak için uğraşan Trabzonspor yönetimi, kulübü Southampton'ı ikna edemezse yöneleceği iki ismi belirledi.

Weghorst'u da gündemine alan Trabzonspor, bir diğer golcü Kelechi Iheanacho'yu da listesine ekledi. Leicester City ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 27 yaşındaki Iheanacho, Onuachu gibi Nijeryalı. 1.85 boyundaki yıldız forvet Championship'te bu sezon çıktığı 22 maçta 5 gol attı.

Trabzonspor yönetimi, Iheanacho'nun durumunu yakından takip ediyor.