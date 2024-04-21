Alanya, Konya’yı ateşte bıraktı

TEHLİKELİ bölgeden çıkmak isteyen Konyaspor, evinde Alanya'ya 2-0 kaybetti ve düşme hattından uzaklaşamadı.
11. dakikada Oğulcan Ülgün'ün burnunun kırılmasıyla ev sahibi Konya maça şanssız başladı. Karşılaşmada kontrolü eline geçiren Alanyaspor, 45+1'de Oğuz Aydın'ın asistinde Hadergjonay'ın sert vuruşuyla soyunma odasına önde gitti: 0-1.
Eşitliği sağlamak amacıyla yüklenen yeşil-beyazlılar, istediğini alamadı. Akdeniz ekibinde Carlos Eduardo, 90+2'de gönderdiği füzeyle rakibinin umutlarını bitirirken skoru da ilan etti: 0-2. Alanyaspor, puanını 45 yaptı, Konya ise 36 puanda kaldı.