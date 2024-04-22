El Clasico’ya damga vurmuştu! Olay maçın VAR kayıtları açıklandı

İspanya Futbol Federasyonu, El Clasico'daki tartışmalı pozisyonun VAR kayıtlarını yayınladı.

VAR hakemi Sanchez Martinez, maçın hakemi Soto Grado'ya, "Topun tamamen çizgiyi geçtiğine dair kanıt yok" dedi.

VAR kullanımını savunan birisi olmadığını ancak bunun futbolda olduğu gerçeğinden dolayı her zaman adil kullanılması gerektiğini dile getiren Laporta, "Biz bu pozisyonun gol olduğunu düşünüyoruz. Federasyondan ve Hakem Kurulu'ndan gelecek kayıtlardan sonra bizim düşündüğümüz teyit edilirse, daha da ileriye giderek yasal girişimlerde bulunma hakkımızı kullanabilir ve maçın tekrar edilmesi isteyebiliriz." şeklinde konuştu.

Barcelona Kulübü Başkanı, sezon başından beri hakem hatalarının mağduru olduklarını ileri sürdü.

Real Madrid'in 3-2 kazandığı maçın ardından basın toplantısında konuşan Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez, söz konusu pozisyonda golün geçersiz sayılmasının "utanç verici" olarak değerlendirmişti.