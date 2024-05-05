Lionel Messi’den Ronaldo’ya nazire! Bir maçta tam 5 asist yaptı

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 48 ve 62. dakikalarda Matias Rojas, 50. dakikada Lionel Messi, 68, 75 ve 81. dakikada ise Luis Suarez kaydetti.

Arjantinli yıldız Lionel Messi, maçta 1 gol, 5 asistle yıldızlaşan isim oldu. 3 gol, 1 asist yapan Luis Suarez de ön plana çıkan bir diğer oyuncu oldu.

Bu sonuçla birlikte puanını 24'e çıkaran Inter Miami, liderliğini sürdürdü. New York ise 17 puanda kaldı.

MESSI'DEN İKİ REKOR

Arjantinli yıldız bu sezonki gol sayısını 12'ye, asist sayısını ise 11'e yükseltti. Messi, New York Red Bull karşılaşmasıyla MLS'te bir maçta en çok gol katkısı sağlayan ve en çok asist yapan futbolcu oldu.

Ligin bir sonraki haftasında Inter Miami, Montreal ile oynayacak. New York Red Bulls ise NE Revolution ile karşılaşacak.