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Giriş Tarihi: 13.5.2024 16:56

Murat Sancak açıkladı: Hikmet Karaman'ın istifasını kabul etmedim

Murat Sancak açıkladı: Hikmet Karaman’ın istifasını kabul etmedim

Murat Sancak, Adana Demirspor-Gaziantep FK maçının ardından Hikmet Karaman'ın istifa talebinde bulunduğunu ve kabul etmediğini açıkladı.

Adana Demirspor, Süper Lig'in 36'ncı haftasında sahasında Gaziantep FK'ya 6-1 mağlup oldu. Adana Demirspor eski başkanı ve Adana Demirspor A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Sancak, sosyal medyada canlı yayın açan Adana Demirspor taraftarlarının yayınına katıldı.

Yayında 6-1'lik yenilgi hakkında yapılan yorumlara tepki gösteren Sancak, teknik direktör Hikmet Karaman'ın maçtan sonra istifa ettiğini ama kendisinin bunu kabul etmediğini söyledi. Sancak, Hikmet Karaman ile 1 yıllık sözleşme yenileyeceklerini duyurdu. Yayını açan taraftar art niyetli olduklarını söyleyen Sancak, "Takımınıza sahip çıkın yoksa Bursaspor gibi amatöre kadar düşersiniz. Ben bırakırsam kimse kurtaramaz" dedi.

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Murat Sancak açıkladı: Hikmet Karaman'ın istifasını kabul etmedim
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