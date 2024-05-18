SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Forvete sürpriz takviye: Kelechi Iheanacho

Fenerbahçe'de bir yandan seçim heyecanı devam ederken diğer yandan gelecek sezon için transfer çalışmaları başladı. Birçok isimle temas kuran Kanarya, yeni sezonda iddialı bir takım kurmak için forvet rotasyonunu genişletmeyi hedefliyor. İngilizler, Leicester City'de sezon sonunda yaprak dökümü yaşanacağını ve birçok futbolcunun takımdan ayrılacağını duyurdu. Fenerbahçe ayrılık yaşayacak isimlerin başında gelen İheanacho'yu gözüne kestirdi.

"Filbertway" adlı sitenin yaptığı habere göre; İheanacho'nun yeni adresi Fenerbahçe olacak. Sarı-Lacivertliler'in golcü isimle görüşmelerine devam ettiği de vurgulandı. Iheanacho bu sezon Premier Lig'e yükselme başarısı gösteren Leicester City'de 26 maçta görev aldı. Nijeryalı yıldız 5 gol 1 asistlik performans sergiledi. Güncel piyasa değeri 13 milyon Euro olan Iheanacho'nun sözleşmesi Haziran ayında sona eriyor. (Fotomaç)