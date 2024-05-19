SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına’ya gurbetçi orta saha: Zidan Sertdemir

Trabzonspor'un, Danimarka Ligi ekiplerinden Nordsjaelland takımında forma giyen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Zidan Sertdemir'i transfer listesine aldığı iddia edildi. Yer alan habere göre, bordo mavililer ile Zidan Sertdemir arasında yapılan görüşmelerin olumlu geçtiği iddia edildi. Ayrıca Trabzonspor'un diğer gurbetçi hedefleri arasında Cihan Çanak ve Can Bozdoğan gibi isimlerde bulunuyor.

Zidan Sertdemir 6 ile 8 numara pozisyonlarında görev yapabiliyor ve 1.86 boyunda. Daha önce Almanya'nın Leverkusen takımında da forma giyen genç yetenek, bu sezon toplamda 23 resmi maçta görev aldı. 19 yaşındaki merkez orta saha oyuncusunun Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 1 milyon Euro. (Karadeniz Gazetesi)