SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Nicolas Pepe’den duygusal veda

Nicolas Pepe sosyal medyadan yaptığı veda mesajı "Herkese günaydın, Bir sezonun sonuna geldik. Tüm destekleriniz için teşekkür ederim. Bir özel teşekkür ise başkanımız, beni buraya getiren yöneticimiz İbrahim Şahinkaya'ya, hocamız Abdullah Avcı'ya, teknik ekibe, sağlık ekibine ve tabii ki takım arkadaşlarıma. Sezonu üçüncülük ile tamamladık, kupa finaline ulaştık. Bu bende pişmanlıklar da bırakıyor. Tabii ki bir teşekkür de taraftarlarımıza. Bu kadar tutkulu taraftarı nadiren görmüştüm. Sıcak karşılamanız için teşekkür ediyorum. Milli takıma katılmak üzere ayrılıyorum. Yeni bir macera beni bekliyor. Son olarak... 1, 2, 3 Trabzon...!" ifadelerini kullandı.