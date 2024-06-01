SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Filip Benkovic veda etti

Geçtiğimiz günlerde Nicolas Pepe ve Paul Onuachu ile yollarını ayıran Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da bir futbolcu daha kulüpten ayrıldığını duyurdu. Sosyal medya hesabı, Instagram üzerinden bir paylaşım yapan Filip Benkovic, Trabzonspor'dan ayrıldığını açıkladı.

26 yaşındaki Hırvat oyuncu veda mesajında, "Trabzonspor formasını giydiğim her an, sizlere layık olmak ve elimden gelenin en iyisini yapmak için büyük bir özveri ve gururla mücadele ettim. Bana verdiğiniz destek için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Sezon başında İtalya Serie A ekibi Udinese'den kiralanan Benkovic, görev aldığı 16 karşılaşmada 2 gol kaydetti. Bordo-Mavili takım, Hırvat futbolcuya 2023-24 futbol sezonu için kiralama bedeli olarak 1 milyon 100 bin Euro ödemişti. Kiralama bedeli olarak kulübüne ise 500 bin Euro ödenmişti. Fırtına, Benkovic'in satın alma opsiyonunu elinde bulunduruyordu ancak opsiyon kullanılmadı ve oyuncuyla yollar ayrıldı.



