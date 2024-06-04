Douglas Luiz - Weston McKennie takası

Massimiliano Allegri ile yollarını ayırdıktan sonra Thiago Motta'yı yeni teknik direktörü olarak açıklaya hazırlanan Juventus, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Orta saha transferi planlayan Juventus, İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'da forma giyen Douglas Luiz'le ilgileniyor.

Sky Sports'ta yer alan haberlerde Juventus'un bu yaz transfer döneminde çok fazla para harcayamayacağı ve bu nedenle Luiz için takas teklifinde bulunacağı ifade edildi. İtalyan ekibinin Weston McKennie'yi takasta kullanmak istediği kaydedildi.

DOUGLAS LUIZ'İN KARİYERİ

Futbol kariyerine Vasco da Gama'da başlayan Douglas Luiz, 2017'de Manchester City'ye transfer oldu. Manchester City'ye transfer olduğu 2017/18 sezonunda Girona'ya kiralanan Brezilyalı oyuncu, 2019/20 sezonunda bonversiyiyle takımdan ayrıldı. Douglas Luiz, son 5 sezondur Premier Lig ekibi Aston Villa'da forma giyiyor. Bu sezon Aston Villa formasıyla 53 maça çıkan Douglas Luiz, 10 gol ve 10 asist kaydetti.

