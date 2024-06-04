Kupayı atlı polis olan babasına götürdü

Geçtiğimiz cumartesi Borussia Dortmund'u 2-0 yenerek Şampiyonlar Ligi'nde 15. kez zafere ulaşan İspanyol devi Real Madrid'in şehir merkezinde taraftarıyla yaptığı kutlama sırasında ilginç bir olay yaşandı. Takım arkadaşlarıyla eğlenen maçın adamı Dani Carvajal, o sırada atlı polis olarak görev yapan babasını gördü ve kupayı götürüp birlikte fotoğraf çektirdiler.
Finaldeki gollerden birini kaydeden 32 yaşındaki sağ bekin babası duygu dolu anlar yaşadı. Baba Carvajal'i tanıyan taraftarlar kutlamalara katılması için çağrıda bulunsa da görevini terk etmedi ve soğukkanlı bir şekilde işini yapmayı sürdürdü.
Görüntüler sosyal medyada beğeni topladı.