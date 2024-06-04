Kupayı atlı polis olan babasına götürdü

Geçtiğimiz cumartesi Borussia Dortmund'u 2-0 yenerek Şampiyonlar Ligi'nde 15. kez zafere ulaşan İspanyol devi Real Madrid'in şehir merkezinde taraftarıyla yaptığı kutlama sırasında ilginç bir olay yaşandı.Finaldeki gollerden birini kaydeden 32 yaşındaki sağ bekin babası duygu dolu anlar yaşadı. Baba Carvajal'i tanıyan taraftarlar kutlamalara katılması için çağrıda bulunsa daGörüntüler sosyal medyada beğeni topladı.