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Giriş Tarihi: 5.6.2024 11:24

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Osayi ve İrfan Can'a 3 yıllık sözleşme

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Osayi ve İrfan Can’a 3 yıllık sözleşme

Fenerbahçe, sözleşmeleri gelecek yıl bitecek olan İrfan Can Kahveci ve Bright Osayi-Samuel'le 3 yıllık yeni kontrat imzalayacak.

Fenerbahçe, dış transfer olduğu kadar iç transferde de hareketli günler geçiriyor. Sarı-Lacivertliler, sözleşmeleri gelecek yıl bitecek olan İrfan Can Kahveci ve Bright Osayi-Samuel ile yeni kontrat için görüşmelerine devam ediyor.

Fenerbahçe, iki oyuncunun da mukavelesini 3'er yıl uzatmayı planlıyor. Sarı-lacivertli yönetim böylece iki isme de gelecek tekliflere karşı elini güçlendirmeyi hedefliyor. Bu sezon Fenerbahçe'de 46 maça çıkan İrfan Can Kahveci, 18 gol ve 12 asist ile oynarken, Osayi Samuel ise 39 maçta 4 gol, 6 asistlik performans sergiledi. (Fotomaç)

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SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Osayi ve İrfan Can'a 3 yıllık sözleşme
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