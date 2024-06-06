Son dakika Fenerbahçe haberi: Arthur Zico'dan Mourinho sözleri! "Türkiye’de tarihe geçer"

Fenerbahçe'nin 100. yıl şampiyonluğunda imzası olan Arthur Zico aynı zamanda Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan son yabancı teknik adam ünvanının da sahibi. Brezilyalı hocanın mutlu sona ulaştığı 2006-07 sezonunun ardından Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan takımlar, bunu hep yerli isimlerle başardı. Zico aynı zamanda sarı-lacivertli takıma Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynatarak taraftarın kalbinde önemli bir yere sahip oldu. Fenerbahçe tarihine adını yazdıran 71 yaşındaki teknik adama Jose Mourinho transferini sorduk. İşte SABAH SPOR farkıyla Zico'nun düşünceleri:









TAM BİR WINNER KARAKTER



"Mourinho'yu dünyanın en iyi teknik direktörlerinden biri olarak görüyorum. Tam bir winner (kazanan) karakter. Onu çok seviyorum. Şahsen tanıştığım için de iyi biri olduğunu biliyorum. Onun başarılı olmasını ve Fenerbahçe'yi tekrar zaferlere ulaştırmasını diliyorum. Mourinho ve ekibinin harika bir iş çıkaracağına inanıyorum. Futbolda çok büyük bir deneyime, tecrübeye ve bilgiye sahip. Türk futbolunu ve Fenerbahçe'yi tanıyor. Geçmişte yaptıkları ortada. Porto ile Şampiyonlar Ligi kupası, diğer takımlarla kazandıkları... Nereye gitse o kulübün ve taraftarın sevgilisi haline gelmeyi başardı. Fenerbahçe taraftarı da başarı geldiği sürece her kim olursa olsun o kişiyi kucaklar. Jose, çok başarılı olacak ve Türkiye'de tarihe geçecek."



İŞTE ADAYLARIN LİSTELERİ



Fenerbahçe, 8-9 Haziran'da yapılacak olağan seçimli genel kurul öncesinde başkan adaylarının kesinleşen yönetim kurulu listelerini açıkladı. ALI KOÇ'UN LİSTESİ: Erol Bilecik, Burak Kızılhan, Sertaç Komsuoğlu, Acun Ilıcalı, Ahmet Ketenci, Alper Alpoğlu, Cenk Öztanık, Eren Dişli, Ergun Özen, Esin Güral Argat, Fethi Pekin, Hakan Safi, Hamdi Akın, Hulusi Belgü, Hüseyin Bozkurt, Kemal Danabaş, Mehmet Dereli, Nedim Keçeli, Özgür Özaktaç, Rıfat Perahya, Selma Rodopman.



AZIZ YILDIRIM'IN LİSTESİ: Mithat Yenigün, Mahmut Uslu, Nihat Özbağı, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Mehmet İman, Ahmet Önder Fırat, Fatih Öztürk, Murat Salar, Mehmet Selim Kosif, Batuhan Özdemir, Ömer Onan, Hande Tibuk, Ahmet Özokur, Mustafa Ömer Topbaş, Emin Selim Akgün, Mustafa Aydın Acun, Emrah Tünay, Mehmet Engin Özturan, Savaş Adalet, Berkay Erdim, Tuna Akın.









MOURİNHO SON'U İSTEDİ



Fenerbahçe'ye imzasıyla büyük ses getiren teknik direktör Jose Mourinho, transferde kolları sıvadı. Hücuma takviye yapmayı planlayan Portekizli çalıştırıcı, listesine Tottenham'dan eski öğrencisi Son Heung- Min'i yazdı. TeAM Talk'ın haberine göre; Mourinho, 1.5 yıl çalıştığı Güney Koreli yıldızı, takımında görmek istediğini belirtti. 1 yıl sözleşmesi kalan sol kanat oyuncusunun İngiliz ekibindeki belirsizlik ortamından dolayı ayrılmayı düşündüğü kaydedildi. Futbolcunun Mourinho ile çalışmak istediği haberlerde yer aldı. Ancak Tottenham Başkanı Daniel Lev, Kuzey Londra ekibinde yıllık 12 milyon Euro kazanan oyuncusu hakkında Fenerbahçe için yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.