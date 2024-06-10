SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Paket transfer planı: Scott McTominay ve Wan Bissaka

Galatasaray'da Manchester United'ın yıldızları Scott McTominay ve Aaron Wan Bissaka için kesenin ağzı açıldı. Manchester United ile pazarlıklara başlayan ve her iki oyuncu için toplamda 25 milyon euro ödemeyi kabul eden sarı-kırmızılıların İngiliz ekibinin karar vermesini beklediği öğrenildi. Teknik Direktör Okan Buruk'un ısrarla istediği iki futbolcunun bir yıl kalan kontrat süreleri Cim-Bom'un elini güçlendiriyor.

PAZARLIKLAR 20 MİLYONDAN BAŞLADI

27 yaşındaki McTominay'ın sözleşmesindeki opsiyonu kullanan Manchester United'ın pazarlıklara 20 milyon eurodan başladığı bildirildi. 26 yaşındaki İngiliz sağ bek Bissaka için de son senesi olmasına rağmen kapıyı 20 milyon eurodan açtığı belirtildi. Bissaka'yı 5 sene önce Crystal Palace'tan 55 milyon euroya alan Manu'nın en az zararla bu futbolcuyu gözden çıkaracağı vurgulandı. İki kulüp arasındaki görüşmeler devam ederken, Galatasaray'ın toplamda yaptığı 25 milyon euroluk teklifin İngilizler tarafından değerlendirileceği belirtildi. (Milliyet)