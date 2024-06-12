Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Mircea Lucescu'dan itiraf! "Razvan'ı alın' dedim"
Giriş Tarihi: 12.6.2024 12:24

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Mircea Lucescu'dan itiraf! "Razvan'ı alın' dedim"

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Mircea Lucescu’dan itiraf! Razvan’ı alın’ dedim

Bir dönem Beşiktaş'ın hoca adayları arasında yer alan Mircea Lucescu, Siyah-Beyazlılar'ı reddettiğini açıkladı. Rumen teknik adam ayrıca, oğlu Razvan Lucescu'yu Beşiktaş'a önerdiğini ama PAOK'tan ayrılamadığı için transferin gerçekleşmediğini söyledi.

Bir dönem Beşiktaş'ın teknik direktör adayları arasında yer alan teknik direktör Mircea Lucescu, siyah-beyazlılarla ilgili dikkat çeken itiraflarda bulundu.

Lucescu yaptığı açıklamada, "Yeniden takım çalıştırmak istiyorum. 2-3 şansım vardı. Beşiktaş beni şubat ayında istedi ama ben Inter'de yaptığım hatayı yapmak istemedim" dedi.

Oğlu Razvan Lucescu'yu Beşiktaş'a önerdiğini söyleyen tecrübeli teknik adam, "Razvan'ı almalarını söyledim ancak o PAOK'tan ayrılamadı. Bakalım ne olacak" ifadelerini kullandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Mircea Lucescu'dan itiraf! "Razvan'ı alın' dedim"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA