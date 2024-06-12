SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Mircea Lucescu'dan itiraf! "Razvan'ı alın' dedim"

Bir dönem Beşiktaş'ın teknik direktör adayları arasında yer alan teknik direktör Mircea Lucescu, siyah-beyazlılarla ilgili dikkat çeken itiraflarda bulundu.

Lucescu yaptığı açıklamada, "Yeniden takım çalıştırmak istiyorum. 2-3 şansım vardı. Beşiktaş beni şubat ayında istedi ama ben Inter'de yaptığım hatayı yapmak istemedim" dedi.



Oğlu Razvan Lucescu'yu Beşiktaş'a önerdiğini söyleyen tecrübeli teknik adam, "Razvan'ı almalarını söyledim ancak o PAOK'tan ayrılamadı. Bakalım ne olacak" ifadelerini kullandı.