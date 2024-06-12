SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Santrfora 2 yeni aday: Adebayo ve Kean

İKİNCİ ADAY JUVE'NİN YILDIZI

Listedeki birçok oyuncu için temas kurulurken son olarak gündeme Juventus'un İtalyan yıldızı Moise Kean de girdi. Alternatifli listeye eklenen 24 yaşındaki oyuncu için kısa süre içinde temaslar başlayacak. İlk hedef; İtalyan santrforu kiralık olarak kadroya katmak.

Geçen sezon Chiesa ve Vlahovic'in arkasında kaldığından dolayı Juventus'ta pek forma şansı bulamayan Kean, düzenli olarak forma giyeceği bir takıma gitmek istiyor. Jose'nin de oyuncuyla konuşacağı belirtildi. İtalyan basını da bu transfer gelişmesini doğrularken, Kean'in Fenerbahçe'ye gitme ihtimalini de yüzde 67 olarak açıkladılar. (Fotomaç)

