SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Santrfora 2 yeni aday: Adebayo ve Kean

Forvet transferi konusunda ince eleyip sık dokuyan Jose Mourinho'nun sportif direktör Mario Branco ile transfer mesaileri sürerken, Fenerbahçe için sürpriz iddiaların da ardı arkası kesilmiyor. Sarı-Lacivertliler'in gündemine gelen isim İngiltere Premier Lig'e veda eden Luton Town takımının İngiliz santrforu Elijah Adebayo.
Adebayo'nun ismi, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho ile yönetimin yaptığı son transfer toplantısında gündeme gelmişti. Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco'nun Luton Town yönetimi ile bir araya geleceği ve transferin şartlarının masaya yatırılacağı belirtildi. Kanarya, bu transferi 8-10 milyon Euro bandında bitirmeyi planlıyor.
İKİNCİ ADAY JUVE'NİN YILDIZI
Listedeki birçok oyuncu için temas kurulurken son olarak gündeme Juventus'un İtalyan yıldızı Moise Kean de girdi. Alternatifli listeye eklenen 24 yaşındaki oyuncu için kısa süre içinde temaslar başlayacak. İlk hedef; İtalyan santrforu kiralık olarak kadroya katmak.
Geçen sezon Chiesa ve Vlahovic'in arkasında kaldığından dolayı Juventus'ta pek forma şansı bulamayan Kean, düzenli olarak forma giyeceği bir takıma gitmek istiyor. Jose'nin de oyuncuyla konuşacağı belirtildi. İtalyan basını da bu transfer gelişmesini doğrularken, Kean'in Fenerbahçe'ye gitme ihtimalini de yüzde 67 olarak açıkladılar. (Fotomaç)