SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal’da yeni hedef Mujakic

Gelecek sezon üç kulvarda mücadele etmeye hazırlanan ve bu nedenle kadroyu geniş tutmak isteyen siyah beyazlı ekip, iki sezondur Ankaragücü forması giyen Mujakic'in menajeri Necmettin Mehmedi'yi İstanbul'a çağırdı.

Başkent ekibi ile iki yıllık daha sözleşmesı bulunan Bosna Hersekli stoperin, takımı 1. Lig'e düştüğü için burada kalmak istemediği ve Süper Lig'den bir takıma gitmeyi arzuladığı öğrenildi.

Mujakic'e Trabzonspor ve Eyüpspor kulüplerinin de talip olduğu belirtildi. Kariyeri boyunca Sarajevo, Kortrijk, Hajduk Split, Waasland Beveren gibi ekiplerde de oynayan Mujakic geçen sezon Ankaragücü'nde 36 karşılaşmada forma giyip 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı. (Hürriyet)

