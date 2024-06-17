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Giriş Tarihi: 17.6.2024 14:55

Son dakika Fenerbahçe haberi: Eski takımından Dusan Tadic'e mesaj! Ne olur geri dön!

Son dakika Fenerbahçe haberi: Eski takımından Dusan Tadic’e mesaj! Ne olur geri dön!

Fenerbahçe formasıyla çok iyi bir sezonu geride bırakan ve Sırbistan Milli Takımı'yla şu an EURO 2024'te mücadele eden Dusan Tadic'e eski takımının talip olduğu öğrenildi. İşte tüm detaylar...

Geçtiğimiz sezon başında ses getiren bir transfer çalımı ile Ajax'tan ayrılarak Fenerbahçe'ye gelen Dusan Tadic performansıyla taraftarların gönlünde taht kurdu.

Takvim'in haberine göre, sarı lacivertliler ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Sırp futbolcuyla ilgili flaş bir transfer haberi gündemi sarstı.
İddialara göre Tadic'i eski takımı Ajax yeniden kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

Ancak tecrübeli futbolcunun Fenerbahçe'de çok mutlu olduğu ve bu nedenle Ajax'ın teklifini hiç düşünmeden geri çevirdiği belirlendi.

Öte yandan Sırbistan ile Euro 2024'te mücadele eden Dusan Tadic, milli takım kampında Jose Mourinho ile ilgili gelen soruyu yanıtladı.

Yıldız futbolcu, İngiltere maçı öncesi verdiği röportajda, Fenerbahçe'deki yeni hocası hakkındaki soruya "Jose Mourinho ile İngiltere maçı ile ilgili konuşmadık. Sadece Fenerbahçe hakkında konuştuk" şeklinde yanıt verdi.

Fenerbahçe'de geride kalan sezonda 56 maçta süre bulan 35 yaşındaki Tadic, 16 gol atarken, 16 da asist yaptı.

Geçen sezonun tamamını hücumun solunda geçiren Dusan Tadic, Mourinho sonrası yeni bir pozisyona geçebilir. Mourinho'nun Sırp yıldızı 10 numaraya alacağı belirtiliyor.
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Son dakika Fenerbahçe haberi: Eski takımından Dusan Tadic'e mesaj! Ne olur geri dön!
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