İsviçre umudunu ‘Yakın’laştırdı

Futbol kalitesinin çok düşük olduğu, mücadelenin ise üst düzeyde gerçekleştiği bir 90 dakika izledik. İskoçya etkili takım presiyle İsviçre'nin alışıldık oyun düzenini bozdu. Ama kendisi organizasyon açısından o kadar yetersiz kaldı ki verdiği fiziksel emeğin karşılığını alamıyordu.İsviçre kötü oynadı ama istediğini aldı. Bir puanda kalan İskoçya ise şansını son maça bıraktı. İskoçlar eğer skor avantajına sahipken büyük bir pas hatasıyla beraberlik golünü yemeseler mücadeleyi kazanabilirlerdi.