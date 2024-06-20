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Giriş Tarihi: 20.6.2024

İsviçre umudunu ‘Yakın’laştırdı

ÖMER ÜRÜNDÜL ÖMER ÜRÜNDÜL
İsviçre umudunu ‘Yakın’laştırdı

McTominay’ın golüyle öne geçen İskoçya’ya, Murat Yakın’ın öğrencileri cevabı Shaqiri ile verdi

Futbol kalitesinin çok düşük olduğu, mücadelenin ise üst düzeyde gerçekleştiği bir 90 dakika izledik. İskoçya etkili takım presiyle İsviçre'nin alışıldık oyun düzenini bozdu. Ama kendisi organizasyon açısından o kadar yetersiz kaldı ki verdiği fiziksel emeğin karşılığını alamıyordu. İsviçre, ikinci yarıda baktı ki işler iyi gitmiyor, ilk maçtan aldığı 3 puanı cebinde olduğu için oyunu iyice geride kabul etti. İsviçre kötü oynadı ama istediğini aldı. Bir puanda kalan İskoçya ise şansını son maça bıraktı. İskoçlar eğer skor avantajına sahipken büyük bir pas hatasıyla beraberlik golünü yemeseler mücadeleyi kazanabilirlerdi.
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İsviçre umudunu ‘Yakın’laştırdı
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