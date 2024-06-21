Sahanın içinde Hakan gibi bir hoca var!

Gürcistan maçındaki oyun Portekiz ve Çekya maçlarında bize yeter mi?
Herkes, "Oyun yeter
mi? Çok balına
goller attık" diyor. Yahu
ne bekliyorlar? İlk
maçlar çok zordur. 1-0 olmuş,
1-1 olmuş. Hem rakibi hem oyunu kontrol edeceksin. Hem gol bulacaksın hem de ribaunt alacaksın.
Müthiş yağmur yağdı, zemin
yemyeşil gözüküyor ama çok ağır.
Bunlar kolay değil. Şöyle
bakmak lazım; Daha
iyisini yapabilir miydik?
Maç oynadıkça olacak.
'80 milyon teknik direktör var' diyor Montella. Kendisine ne tavsiye edersiniz?
Montella'ya hiçbir şey tavsiye
etmiyorum. Bravo ona. Oyuncuları, teknik ekibi, hepsini tebrik ediyorum.
Maçtan sonra Düsseldorf'ta
yollar kapandı. Polislere oyun havalarıyla oyun oynattılar.
BIRAKALIM BU İŞLERİ, ALKIŞLAYALIM
Buradaki insanları duygulandırdılar. Sadece hoca karar vermiyor. Orada 7-8 yardımcı, Hakan Çalhanoğlu gibi saha içinde bir teknik direktör var. Şampiyonlar Ligi finalini yaşamış. Siz böyle futbolcularla değerlendirme yaparsınız. Futbol basketbola döndü. Oyun durduğu anda 6-7 oyuncu gidiyor hocalarla birlikte oyunu konuşuyor.
Bırakalım biz bu işleri, alkışlayalım; motivasyonumuzu verelim.
Yediğimiz gol bize yakıştı mı?
Gol bu yenir. İkinciyi üçüncüyü niye taktir etmiyoruz. Rakip attığında bunu takdir etmemiz lazım.
Portekiz Çekya'yı yendi. Bu durum bizim şansımızı nasıl etkiler?
O maç berabere bitseydi biz 3 puana bile giderdik. Biz buradan yüzde yüz çıkarız. A Milli Takım'a inanılmaz güveniyorum. Bize 'Acaba olur, mu olmaz mı? dedirten konu defanstaki oyuncuların formsuzluğu. Ferdi geldi,
Abdülkerim de müthiş. Gayet iyi oynadılar.
BEN, 'TELAŞ YAPMAYIN' DERDİM
1-1 biten ilk yarı sonrası, siz olsanız soyunma odasında ne derdiniz?
İlk 5 dakikayı beklerim, oyuncularım sakinleşsin diye. Sonrasında özellikle rakip bizi 1. bölgede karşıladığında o dönen topların bizim tarafımızdan alınması gerektiğini söylerdim. Bunun öncesinde değişiklik yapacak mıyım, yapmayacak mıyım? Orta saha ve kanatlarda vasatmış gibi gözüktük. Adamlar topu kaptıklarında çok hızlı atağa çıktılar. Bizde bireysel yetenekli oyuncular var. Kenan var, Arda işte geldi müthiş bir gol attı. Oyuncularıma telaşlanmamalarını söylerdim. Sayılmayan gol bizi demoralize etti, rakibi havaya soktu. O konuya değinirdim.
PORTEKİZ MAÇI 11'İNDE KENAN OLMAYABİLİR
Portekiz maçına da aynı 11'le mi çıkmalıyız?
Bence orda sanki Kenan ile Arda başlamayabilir. Arda golü attı, bir şey diyemezsiniz. Kenan'sız başlayabilir belki. İki oyuncu da hücumcu. Barış Alper'in müthiş dinamizmi var. Gidiyor, geliyor. İki oyuncu için aynı şeyi söyleyemeyiz.
Arda Güler nereye kadar gider?
Evet fantastik bir gol attı. Ne yaptığı belli olmayan ancak oyunu her an değiştirecek bir Arda var. Sağ tarafta görev yaptı. Orada oynattığın zaman rakip 5'li oynuyor. Oradaki adamı kovalamak zorundasın. Bilerek 5'li oynadılar. O kanat bekleri hep hücumcu. Onlar sağ açık, sol açık. Hâl böyle olunca sürekli hücuma gidince Kenan, Arda gibi oyuncular geriye gitmeyi pek sevmezler. Gitmediklerinde rakip senin sağ ve sol bekini 2'ye 1'le madara edebilir. Biz golü sol kanadımızdan yedik. Geçti