Sahanın içinde Hakan gibi bir hoca var!

Herkes, "Oyun yetermi? Çok balınagoller attık" diyor. Yahune bekliyorlar? İlkmaçlar çok zordur. 1-0 olmuş,1-1 olmuş.Müthiş yağmur yağdı, zeminyemyeşil gözüküyor ama çok ağır.Bunlar kolay değil. Şöylebakmak lazım; Dahaiyisini yapabilir miydik?Maç oynadıkça olacak.Montella'ya hiçbir şey tavsiyeetmiyorum. Bravo ona.Maçtan sonra Düsseldorf'tayollar kapandı.Buradaki insanları duygulandırdılar. Sadece hoca karar vermiyor. Orada 7-8 yardımcı, Hakan Çalhanoğlu gibi saha içinde bir teknik direktör var. Şampiyonlar Ligi finalini yaşamış. Siz böyle futbolcularla değerlendirme yaparsınız.Bırakalım biz bu işleri, alkışlayalım; motivasyonumuzu verelim.Gol bu yenir. İkinciyi üçüncüyü niye taktir etmiyoruz.O maç berabere bitseydi biz 3 puana bile giderdik. Biz buradan yüzde yüz çıkarız. A Milli Takım'a inanılmaz güveniyorum. BizeAbdülkerim de müthiş. Gayet iyi oynadılar.İlk 5 dakikayı beklerim, oyuncularım sakinleşsin diye. Sonrasında özellikle rakip bizi 1. bölgede karşıladığında o dönen topların bizim tarafımızdan alınması gerektiğini söylerdim. Bunun öncesinde değişiklik yapacak mıyım, yapmayacak mıyım? Orta saha ve kanatlarda vasatmış gibi gözüktük. Adamlar topu kaptıklarında çok hızlı atağa çıktılar. Bizde bireysel yetenekli oyuncular var. Kenan var, Arda işte geldi müthiş bir gol attı. Oyuncularıma telaşlanmamalarını söylerdim. Sayılmayan gol bizi demoralize etti, rakibi havaya soktu. O konuya değinirdim.Bence orda sanki Kenan ile Arda başlamayabilir. Arda golü attı, bir şey diyemezsiniz. Kenan'sız başlayabilir belki. İki oyuncu da hücumcu. Barış Alper'in müthiş dinamizmi var. Gidiyor, geliyor. İki oyuncu için aynı şeyi söyleyemeyiz.Evet fantastik bir gol attı. Ne yaptığı belli olmayan ancak oyunu her an değiştirecek bir Arda var. Sağ tarafta görev yaptı. Orada oynattığın zaman rakip 5'li oynuyor. Oradaki adamı kovalamak zorundasın. Bilerek 5'li oynadılar. O kanat bekleri hep hücumcu. Onlar sağ açık, sol açık. Hâl böyle olunca sürekli hücuma gidince Kenan, Arda gibi oyuncular geriye gitmeyi pek sevmezler. Gitmediklerinde rakip senin sağ ve sol bekini 2'ye 1'le madara edebilir. Biz golü sol kanadımızdan yedik. Geçti