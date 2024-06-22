SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Cimbom’un yeni transferi: Scott McTominay

Transferde gaza basan Galatasaray, bombaları birer birer patlatmaya hazırlanıyor. Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre hareket eden Sarı-Kırmızılılarda eksik bölgeler belirlendi. Yeni sezona iddialı girmek isteyen Cimbom, sağ bek, orta saha ve santrfor mevkilerine öncelik verdi.

Batshuayi transferini bitiren Cimbom, ikinci takviyesini İngiltere Premier Lig'den yapmak için geri sayıma geçti. Sarı-Kırmızılılar, Manchester United'ın 27 yaşındaki İskoç orta saha oyuncusu Scott McTominay'ı renklerine bağlamayı hedefliyor. Aslan, yıldız futbolcunun transfer görüşmelerinde önemli mesafe kaydetti.

BONSERVİSİ 15 MİLYON EURO

Aslan'da oynamaya sıcak bakan McTominay'ın menajeriyle yapılacak görüşmelerde anlaşmanın sağlanması bekleniyor. Piyasa değeri 37 milyon Euro olan McTominay'ın bonservisi konusunda Manchester United yönetiminin de kolaylık sağlayacağı öğrenildi.

İngiliz kulübün kadroda düşünmediği futbolcusunu 15 milyon Euro'ya satabileceği ifade edildi. Galatasaray ile McTominay'ın menajeri arasındaki görüşmede anlaşma sağlanması halinde 27 yaşındaki başarılı İskoç orta saha oyuncusu Euro 2024 sonrasında İstanbul'a gelerek resmi sözleşmeyi imzalayacak. (Fanatik)

