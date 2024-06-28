Zaniolo çizme yolcusu

Galatasaray'da Nicolo Zaniolo, ayrılık için artık günleri sayıyor. Ülkesine dönmeye hazırlanan İtalyan yıldız için transfer görüşmelerinde son aşamaya gelindi. Zaniolo'ya yapılan teklifin detayları da ortaya çıktı. 24 yaşındaki futbolcu için Atalanta, Aslan'ın kapsınıİki takım, bu teklif ekseninde bir anlaşma noktasına gelmiş olsa da işin resmileşmesi adına sadece ufak pürüzlerin kaldığı öğrenildi. Galatasaray, Çizme temsilcisinin teklifinde yer alan opsiyonun zorunlu olmasını istiyor.Zaniolo, geçtiğimiz günlerde "Atalanta mı Fiorentina mı bilmiyorum. Bunu menajerime de söyledim. Galatasaray da bu düşüncemi biliyor. Bir çözüm bulunacaktır, bu konuda gayet iyimserim" ifadelerini kullanmıştı.Galatasaray, Avusturya Bundesliga kulüplerinden LASK ile stratejik partnerlik anlaşmasına varıldığını açıkladı. Anlaşmaya göre hazırlık maçları, turnuvalar, oyuncu izleme gibi konularda iki kulüp arasında iş birliğine gidilecek. Sarı-kırmızılı kulüp, ortaklığın ilk adımı olarak Avusturya'da düzenlenecek olan Summer Series Austria Turnuvası'nın açılış maçında 11 Temmuz'da LASK ile karşı karşıya gelineceğini bildirdi.