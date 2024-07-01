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Giriş Tarihi: 1.7.2024 10:25

Douglas Luiz'den Juventus'a 5 yıllık imza

Douglas Luiz’den Juventus’a 5 yıllık imza

Juventus, Aston Villa'nın Brezilyalı yıldızı Douglas Luiz ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Juventus'un bu transfer için İngiliz kulübüne 22 milyon Euro ve 2 futbolcu vereceği ileri sürüldü.

Juventus, Aston Villa'nın Brezilyalı orta saha oyuncusu Douglas Luiz'i transfer ettiğini duyurdu. İtalyan kulübünden yapılan açıklamada, Luiz ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

İngiliz basınında çıkan haberlere göre; Juventus bu transfer için Aston Villa'ya 22 milyon Euro bonservis bedelinin yanı sıra 20 yaşındaki İngiliz orta saha oyuncusu Samuel Iling-Junior ve 23 yaşındaki Arjantinli ön libero Enzo Barrenechea'yı verdi. 26 yaşındaki oyuncu 5 yıl forma giydiği İngiliz kulübünde 204 maçta 22 gol atarken, 22 kez de asist yaptı.

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Douglas Luiz'den Juventus'a 5 yıllık imza
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