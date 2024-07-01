SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya’ya Nzola önerisi

Yaz transfer döneminin de resmen başlamasıyla İtalyan basınından Fenerbahçe ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Juventus'tan Moise Kean'i 12 milyon Euro'ya kadrosuna katan Fiorentina, benzer özelliklere sahip olan M'Bala Nzola'yı Fenerbahçe'ye teklif etti.

La Nazione'un haberine göre; Fenerbahçe, 27 yaşındaki forveti değerlendirmeye alabilir. Nzola, 2023 yazında 12.6 milyon euro bonservis karşılığı Spezia'dan Fiorentina'ya transfer olmuştu. 27 yaşındaki futbolcu, geçen sezon 47 resmi maçta forma giydi. M'Bala Nzola, 7 gol 5 asistlik performans sergiledi. (Fotomaç)

