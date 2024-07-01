Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya'ya Nzola önerisi
Giriş Tarihi: 1.7.2024 10:23

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya'ya Nzola önerisi

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya’ya Nzola önerisi

Fenerbahçe'de forvet konusunda sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler'e son olarak Fiorentina'da forma giyen M'Bala Nzola önerildi.

Yaz transfer döneminin de resmen başlamasıyla İtalyan basınından Fenerbahçe ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Juventus'tan Moise Kean'i 12 milyon Euro'ya kadrosuna katan Fiorentina, benzer özelliklere sahip olan M'Bala Nzola'yı Fenerbahçe'ye teklif etti.

La Nazione'un haberine göre; Fenerbahçe, 27 yaşındaki forveti değerlendirmeye alabilir. Nzola, 2023 yazında 12.6 milyon euro bonservis karşılığı Spezia'dan Fiorentina'ya transfer olmuştu. 27 yaşındaki futbolcu, geçen sezon 47 resmi maçta forma giydi. M'Bala Nzola, 7 gol 5 asistlik performans sergiledi. (Fotomaç)

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya'ya Nzola önerisi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA