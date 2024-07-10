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Giriş Tarihi: 10.7.2024 13:00 Son Güncelleme: 10.7.2024 13:08

Galatasaray'da yeni hedef Scott McTominay!

Galatasaray’da yeni hedef Scott McTominay!

Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Galatasaray, orta sahaya bir yabancı transferi yapmak istiyor. Yönetim, Manchester United'da forma giyen İskoç yıldız Scott McTominay için harekete geçti. Kırmızı Şeytanlar, tecrübeli oyuncusu için 20 milyon Euro bonservis talep ediyor. Sarı-kırmızlı kurmayların, masaya güçlü bir teklifle oturmaya hazırlandığı belirlendi.

Galatasaray, sezon hazırlıkları kapsamında 2. etap çalışmaları için gittiği Avusturya'daki kampta ilk idmanını yaptı. Yeni transferleri bu kampa yetiştirmeye çalışan yönetim, hareketli günler geçiriyor.

G.SARAY MASAYA OTURACAK

Orta sahaya bir yabancı transferi isteyen Okan Buruk, Manchester United'ın yıldız oyuncusu Scott Mctominay için onay verdi. Onay sonrası harekete geçen yönetim, Manchester United ile masaya oturacak.

Okan Buruk'un kadroda görmek istediği deneyimli orta saha oyuncuu için Manchester United, 20 milyon Euro talep ediyor. Daha önce de oyuncuyu renklerine bağlamak isteyen Galatasaray'ın masaya güçlü bir teklifle oturmayı hedeflediği öğrenildi.

Sarı-Kırmızılılar, 27 yaşındaki futbolcu için Kırmızı Şeytanlar ile pazarlık yapacak. McTominay'in United ile 2025'e kadar kontratı bulunuyor. Ayrıca United'ın, oyuncuyla 1 yıl daha kontrat uzatma opsiyonuna sahip.

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Galatasaray'da yeni hedef Scott McTominay!
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