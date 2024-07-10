Galatasaray’da yeni hedef Scott McTominay!

G.SARAY MASAYA OTURACAK

Orta sahaya bir yabancı transferi isteyen Okan Buruk, Manchester United'ın yıldız oyuncusu Scott Mctominay için onay verdi. Onay sonrası harekete geçen yönetim, Manchester United ile masaya oturacak.

Okan Buruk'un kadroda görmek istediği deneyimli orta saha oyuncuu için Manchester United, 20 milyon Euro talep ediyor. Daha önce de oyuncuyu renklerine bağlamak isteyen Galatasaray'ın masaya güçlü bir teklifle oturmayı hedeflediği öğrenildi.

Sarı-Kırmızılılar, 27 yaşındaki futbolcu için Kırmızı Şeytanlar ile pazarlık yapacak. McTominay'in United ile 2025'e kadar kontratı bulunuyor. Ayrıca United'ın, oyuncuyla 1 yıl daha kontrat uzatma opsiyonuna sahip.