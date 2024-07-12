SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Osayi Samuel imzayı atmazsa yolcu

Fenerbahçe'nin başarılı sağ beki Osayi Samuel ile sözleşme uzatma görüşmelerinden henüz sonuç alınamadı. Bu sezonun sonunda bitecek olan kontratını F.Bahçe yönetimi uzatmak isterken oyuncu da sözleşmesine ciddi bir zam istiyor. Yıllık 1.8 milyon Euro alan Nijeryalı futbolcunun talebi 2.5 milyon Euro oldu. Yönetim cephesi, bu isteği yüksek bulurken görüşmeler ileri bir tarihe ertelendi.

26 yaşındaki futbolcu ile anlaşma sağlanamazsa sezon sonunda bedelsiz olarak ayrılma hakkını da kazanmış olacak. Oyuncuyu bedavaya kaybetmek istemeyen yönetim ise sezon sonunu beklemeden bu dönem gelecek teklifleri değerlendirmeye alıp Osayi'yi satacak.