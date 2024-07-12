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Giriş Tarihi: 12.7.2024 09:14

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Osayi Samuel imzayı atmazsa yolcu

SPOR SERVİSİ
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Osayi Samuel imzayı atmazsa yolcu

Fenerbahçe'nin sözleşmesini uzatmak istediği Osayi-Samuel yönetimden 1.8 milyon Euro olan ücretinin 2.5 milyon Euro'ya çıkarılmasını istedi. Nijeryalı'nın bu isteği yüksek bulurken, görüşmeler ileri bir tarihe ertelendi.

Fenerbahçe'nin başarılı sağ beki Osayi Samuel ile sözleşme uzatma görüşmelerinden henüz sonuç alınamadı. Bu sezonun sonunda bitecek olan kontratını F.Bahçe yönetimi uzatmak isterken oyuncu da sözleşmesine ciddi bir zam istiyor. Yıllık 1.8 milyon Euro alan Nijeryalı futbolcunun talebi 2.5 milyon Euro oldu. Yönetim cephesi, bu isteği yüksek bulurken görüşmeler ileri bir tarihe ertelendi.

26 yaşındaki futbolcu ile anlaşma sağlanamazsa sezon sonunda bedelsiz olarak ayrılma hakkını da kazanmış olacak. Oyuncuyu bedavaya kaybetmek istemeyen yönetim ise sezon sonunu beklemeden bu dönem gelecek teklifleri değerlendirmeye alıp Osayi'yi satacak.

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SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Osayi Samuel imzayı atmazsa yolcu
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