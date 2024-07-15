Avrupa’nın kralı İspanya

URO 2024'te ortaya koyduğu oyunla en çok beğeni toplayan takım olan İspanya şampiyonluğa ulaşırken, futbolseverler adeta "Adalet yerini buldu" dedi. Rakibine mücadele boyunca büyük üstünlük kuran Matadorlar'ı zafere taşıyan isimler ise iki kanat oyuncusu Nico Williams ve Lamine Yamal oldu. 12 Temmuz'da 22 yaşına giren Williams, 13 Temmuz'da 17. doğum gününü kutlayan Yamal'ın asistinde golü buldu.Barcelona'da forma giyen genç yıldız ayrıca EURO 2024'ün asist kralı olarak turnuvayı noktaladı.EURO 2020'de tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'nda final oynayan ve Roberto Mancini'nin İtalya'sına penaltılarla yenilip kupayı elinden kaçıran İngiltere, dün yine bozguna uğradı. O dönem de Southgate ile kaybeden Ada ekibi, dün de aynı hocayla şampiyonluğun kıyısından döndü. Southgate, Avrupa Şampiyonası tarihinde iki final kaybeden ilk teknik direktör oldu.Palmer'ın 73'te attığı golle kâbus görmeye başlayan İspanya, 86'da Cucurella'nın pasında Oyarzabal ile üstünlüğü eline aldı. 90. dakikada ise nefeslerin tutulduğu bir pozisyon yaşandı. Declan Rice'ın kafa vuruşunda kaleci Unai Simon geçit vermezkentakımını ipten aldı.Avrupa Şampiyonası'nda en son 2012'de İtalya'yı 4-0 yenerek kupayı kaldıran İspanya, hasretini bitirdi. 3 şampiyonlukla Almanya ile organizasyonda en fazla mutlu sona ulaşan takım olan Matadorlar, rekorun sahibi oldu. İspanya 1964 ve 2008'de de şampiyonluğa ulaşmıştı.Avrupa Şampiyonası'nda dün geceki final maçında boy gösteren genç İspanyol yıldız Lamine Yamal, tarihe geçti. Final maçına 17. doğum gününden bir gün sonra çıkan Yamal, şampiyona tarihinde finalde oynayan en genç futbolcu rekorunu kırdı. 13 Temmuz 2007 doğumlu Yamal, EURO 2016 finalinde Fransa'ya karşı Portekiz formasıyla 18 yaş 328 günlük iken sahaya çıkan Renato Sanchez'e ait rekorun yeni sahibi oldu. Ayrıca Yamal,İspanya Milli Takımı ileBarcelona'da da birlikte ter dökenXavi, David Villa ve İniesta, dün finaldeİspanya'yı destekledi. Üç isminbirlikte çektirdiği bu fotoğraf da sosyalmedyada paylaşım rekorları kırdı. Bugörsel, futbolseverleri eskilere götürdü.İngiltere'nin forveti Harry Kane'in şanssızlığı bitmek bilmiyor. Kariyeri boyunca İngiltere'de Tottenham, Milwall, Norwich City, Leicester City gibi kulüplerde oynayanBir şampiyonluk yaşamak umuduyla geçen sezon başında Bayern Münih'in yolunu tutsa da Alman devi, 12 yıl aradan sonra ilk kez bir sezonu kupasız tamamladı! Kane dün de finalde kaybeden taraftaydı. Tecrübeli futbolcu mücadelenin ardından büyük üzüntü yaşadı.İspanya ve temsilci takımları, 2002 Şampiyonlar Ligi finalinden bu yana yabancı ekip ve ülkelerle karşılaştığı 23 büyük turnuva finalinin (Şampiyonlar Ligi, UEFA Kupası/Avrupa Ligi, Dünya Kupası&Avrupa Şampiyonası) tamamında kupayı kazandı.Final maçında sakatlanarak ikinci yarıda yerini Zubimendi'ye bıraksa da Rodri, EURO 2024'ün en iyi oyuncusu seçildi.