Avrupa’nın kralı İspanya

MUHTEŞEM İKİLİ YAMAL&WİLLİAMS
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URO 2024'te ortaya koyduğu oyunla en çok beğeni toplayan takım olan İspanya şampiyonluğa ulaşırken, futbolseverler adeta "Adalet yerini buldu" dedi. Rakibine mücadele boyunca büyük üstünlük kuran Matadorlar'ı zafere taşıyan isimler ise iki kanat oyuncusu Nico Williams ve Lamine Yamal oldu. 12 Temmuz'da 22 yaşına giren Williams, 13 Temmuz'da 17. doğum gününü kutlayan Yamal'ın asistinde golü buldu. Sağ kanat Yamal, büyük bir turnuvada İspanya adına 4 asist yapan ilk oyuncu oldu.
Barcelona'da forma giyen genç yıldız ayrıca EURO 2024'ün asist kralı olarak turnuvayı noktaladı.
SOUTHGATE TARİHİ TERSTEN YAZDI!
EURO 2020'de tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'nda final oynayan ve Roberto Mancini'nin İtalya'sına penaltılarla yenilip kupayı elinden kaçıran İngiltere, dün yine bozguna uğradı. O dönem de Southgate ile kaybeden Ada ekibi, dün de aynı hocayla şampiyonluğun kıyısından döndü. Southgate, Avrupa Şampiyonası tarihinde iki final kaybeden ilk teknik direktör oldu.
OLMO 90'DA İPTEN ALDI!
Palmer'ın 73'te attığı golle kâbus görmeye başlayan İspanya, 86'da Cucurella'nın pasında Oyarzabal ile üstünlüğü eline aldı. 90. dakikada ise nefeslerin tutulduğu bir pozisyon yaşandı. Declan Rice'ın kafa vuruşunda kaleci Unai Simon geçit vermezken dönen topa Guehi kafayı vurdu. Golleriyle İspanya'ya hayat veren 10 numara Dani Olmo ise topu çizgiden kafayla çıkartarak
takımını ipten aldı.
ALMANYA'YI SOLLADI
Avrupa Şampiyonası'nda en son 2012'de İtalya'yı 4-0 yenerek kupayı kaldıran İspanya, hasretini bitirdi. 3 şampiyonlukla Almanya ile organizasyonda en fazla mutlu sona ulaşan takım olan Matadorlar, rekorun sahibi oldu. İspanya 1964 ve 2008'de de şampiyonluğa ulaşmıştı.
PELE'NİN REKORU ARTIK YAMAL'DA
Avrupa Şampiyonası'nda dün geceki final maçında boy gösteren genç İspanyol yıldız Lamine Yamal, tarihe geçti. Final maçına 17. doğum gününden bir gün sonra çıkan Yamal, şampiyona tarihinde finalde oynayan en genç futbolcu rekorunu kırdı. 13 Temmuz 2007 doğumlu Yamal, EURO 2016 finalinde Fransa'ya karşı Portekiz formasıyla 18 yaş 328 günlük iken sahaya çıkan Renato Sanchez'e ait rekorun yeni sahibi oldu. Ayrıca Yamal, 1958 Dünya Kupası finalinde oynayan Pele'yi (17 yıl, 249 gün) geride bırakarak, uluslararası bir turnuva finalinde oynayan en genç futbolcu ünvanını aldı.
EFSANELERİN ÜÇÜNCÜ ZAFERİ
İspanya Milli Takımı ile 2008 ve 2012'de Avrupa şampiyonluğu yaşayan eski efsane futbolcular da tribündeydi.
Barcelona'da da birlikte ter döken
Xavi, David Villa ve İniesta, dün finalde
İspanya'yı destekledi. Üç ismin
birlikte çektirdiği bu fotoğraf da sosyal
medyada paylaşım rekorları kırdı. Bu
görsel, futbolseverleri eskilere götürdü.
HARRY KANE YİNE KAYBEDEN TARAFTA
İngiltere'nin forveti Harry Kane'in şanssızlığı bitmek bilmiyor. Kariyeri boyunca İngiltere'de Tottenham, Milwall, Norwich City, Leicester City gibi kulüplerde oynayan 30 yaşındaki futbolcu, hiç kupa kazanamamıştı.
Bir şampiyonluk yaşamak umuduyla geçen sezon başında Bayern Münih'in yolunu tutsa da Alman devi, 12 yıl aradan sonra ilk kez bir sezonu kupasız tamamladı! Kane dün de finalde kaybeden taraftaydı. Tecrübeli futbolcu mücadelenin ardından büyük üzüntü yaşadı.
YOK BÖYLE ÜSTÜNLÜK!
İspanya ve temsilci takımları, 2002 Şampiyonlar Ligi finalinden bu yana yabancı ekip ve ülkelerle karşılaştığı 23 büyük turnuva finalinin (Şampiyonlar Ligi, UEFA Kupası/Avrupa Ligi, Dünya Kupası&Avrupa Şampiyonası) tamamında kupayı kazandı.
EN İYİSİ RODRİ!
Final maçında sakatlanarak ikinci yarıda yerini Zubimendi'ye bıraksa da Rodri, EURO 2024'ün en iyi oyuncusu seçildi.